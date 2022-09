Az eredeti neve Phillip Andre.

1952. szeptember 16-án született New Yorkban, Phillip Andre Rourke néven. A Mickey becenevet a fellépéseihez kezdte el használni tizenéves korában – de akkor ezek még nem színészi munkákat, hanem bokszmeccseket jelentettek.

Profi bokszolóként bunyózott.

12 évesen vívta ez első hivatalos meccsét bokszolóként, és az 1964 és 1973 közötti időszakban 30 meccsből 27-et megnyert (17-et kiütéssel), és csak 3-at veszített el. Ez még amatőr bokszolói pályafutást jelentett, amit aztán a színészi karrier miatt elengedett. Később híres sztárként pedig a színészkedést engedte el egy időre a boksz kedvéért: 1991-ben felhagyott a hollywoodi karrierjével, és profi bokszolónak állt. 1994-ig jó néhány meccset vívott, az amatőr mérlegénél jóval kevesebb sikerrel.

Nem nagy élmény vele csókolózni.

A 9 és ½ hét egy egész generáció számára jelentett meghatározó erotikus filmet, Mickey Rourke és Kim Basinger párosa között pedig csak úgy izzott a levegő a filmvásznon. A forgatáson viszont sokkal kevésbé, mivel Basinger utált csókolózni az erős dohányos Rourke-kal, akit csak „emberi hamutartónak" nevezett.

Eldeformálódott az arca.

Volt egy korszak, amikor nem csak az ügyeletes szexszimbólumnak számított, de a világ egyik legszebb férfijának is. A bokszmeccseken viszont annyi sérülést szedett össze (többek között az orra és az arccsontjai is többször összetörtek), hogy plasztikai helyreállító műtétekre lett szüksége, amik alaposan megváltoztatták a külsejét. Rourke később függőjévé vált a plasztikai műtéteknek, és már nem csak a helyreállítás miatt végeztet magán a mai napig ilyeneket.

Stallone segített neki lakbért fizetni.

A kilencvenes évek nem az ő korszaka volt, a bokszolói karrier után nem sikerült a színészi visszatérése, miközben tönkrement a házassága, és hozzá legközelebb álló emberek közül többen is meghaltak. Egy ponton olyan mélyen volt, hogy saját bevallása szerint a katolikus hite nélkül már öngyilkosságot követett volna el. Anyagilag is ott tartott, hogy már egy tányér spagetti megvásárlása is gondot okozott, és Sylvester Stallone ezt látva ajánlott neki egy kis szerepet a Get Carterben, aminek révén legalább a lakbérét ki tudta fizetni néhány hónapra.

Egy lenézett sport hozta el a nagy visszatérését.

Világéletében lenézte a pankrátorokat, mondván a bokszhoz képest ők csak eljátszott küzdelmeket adnak elő, és nem is igazi sportolók. Amikor azonban eljött Rourke nagy visszatérésének ideje, akkor épp egy lecsúszott pankrátort formált meg Darren Aronofsky filmjének címszerepében, rajta keresztül a saját sorsáról is mesélve. A szerephez fizikailag is fel kellett készülnie, és megtanulta tisztelni a pankrátorokat: saját bevallása szerint néhány hónap alatt több zúzódást szedett össze közöttük, mint az egész bokszkarrierje során.

Évek óta szingli.

A Hardcase című tévéfilm forgatásán szerettek egymásba Debra Feuer színésznővel, aki 1981 és 1989 között volt a felesége. A Vad orchideák erotikus film szenvedélyes szexjelenetei pedig szintén kapcsolatot eredményeztek közte és a szereplőtárs Carré Otis között, aki élete nagy szerelme lett. 1992 és 1998 között tartott a házasságuk, és Rourke később többször is azt nyilatkozta, hogy nem vágyik addig új kapcsolatra, míg az nem tud olyan szenvedélyes lenni, mint Otisszal volt. Egy idén nyáron született interjúban azt is elárulta, hogy hét éve szingli.

A kutyáiért mindenre képes.

Ő Hollywood egyik leghíresebb kutyás sztárja, a macsó imidzséhez képest szokatlan kis cuki ölebek a házi kedvencei. A kutyáit mindenhová magával viszi, a Nyomd a lóvét! című film forgatását például azért hagyta ott, mert a producerek nem tették lehetővé, hogy a kedvencei ott legyenek vele a díszletben.

Kétszer is nemet mondott Tarantinónak.

Az eredeti tervek szerint ő alakította volna Bruce Willis szerepét a Ponyvaregényben, és Kurt Russellét a Grindhouse – Halálbiztosban. De ezeken kívül is egész sor híres filmre és főszerepre mondott nemet, mint a Beverly Hills-i zsaru, a Hegylakó, az Aki legyőzte Al Caponét, az Esőember, a 48 óra, A szakasz, a Top Gun és a Miami Vice.