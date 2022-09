Johnny Cash

A tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekes, színész, dalszövegíró múltjában sok sötét folt van, de minden rossz cselekedete közül a nőkkel való bánásmódja volt a legborzasztóbb. Magánéleti problémáinak részletei első felesége, Vivian Cash könyvéből derültek ki, aki szerette függőségei és botrányai ellenére, még úgy is, hogy mellette egy nem igazán titkolt viszonyt folytatott June Carterrel, akit később feleségül is vett. A látszat ellenére azonban az ő kapcsolatuk sem volt olyan mesébe illő. Kiderült, hogy őt is sok nővel csalta, de a legfájdalmasabb az volt, hogy June saját testvérével is lefeküdt Johnny. A rettegés miatt, hogy a zenész újra félrelép, June függő lett, valamint paranoiás. A félelme egyetlen közös gyerekükre is átragadt, aki abban a rettegésben nőtt fel, hogy a családja bármelyik pillanatban széteshet.

Miles Davis

A jazztörténet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakja volt Miles Davis, de magánélete kevésbé volt példamutató. Heroin- és kokainfüggő volt, emellett nem volt titok az sem, hogy bántalmazta feleségeit. Volt felesége, Frances Davis azt állította, hogy nemcsak rettegett tőle, de néhányszor el is szökött, mert meg volt győződve arról, hogy meg akarja ölni. Önéletrajzi kötetében Miles is elismerte, hogy nem bánt szépen a feleségeivel, ráadásul még azt is elismerte, helyesli, hogy más férfiak megütik feleségüket és barátnőjüket, hogy helyre tegyék őket.

Johnny Paycheck

A zenész a country műfaj megalkotásában és népszerűsítésében játszott szerepet, de karrierjét a drog- és alkoholfüggőség kísérte végig. Képtelen volt kimaradni a bajból, már azelőtt is meggyűlt a baja a törvénnyel, hogy sztárrá vált volna. Bevonult az Egyesült Államok haditengerészetébe, megütött egy magasabb rangú tisztet, és néhány évet börtönben töltött. Ezután jött a hatalmas siker, de ez nem óvta meg őt. 1985. december 19-én hazafelé tartott, közben megállt egy bárnál Ohióban. Egy helyi felismerte, beszélgetni kezdtek, ezután történt a tragédia, ugyan azt senki nem tudja, pontosan milyen események vezettek idáig. Az este azzal végződött, hogy Paycheck fegyvert rántott és lőtt. A golyó súrolta a férfi fejét. A zenészt kilenc évre ítélték.

Steven Tyler

Steven Tyler minden idők egyik legismertebb és legkarizmatikusabb rockénekese, az Aerosmith frontembereként vált ismertté. Szakmai sikereit senki nem kérdőjelezi meg, ugyanakkor magánéletében történtek felháborító dolgok. A legelborzasztóbb Julia Holcombbal folytatott kapcsolata volt, akit 16 évesen ismert meg az akkor 25 éves énekes. Azonnal megkezdődött a kapcsolatuk, ami furcsa fordulatot vett. Steven Tyler rávette Julia anyját, hogy ő lehessen a 16 éves lány gyámja. Ezek után tehát a mostohalányával folytatott viszonyt a zenész, ráadásul teherbe is ejtette. Julia ekkor már érezte, hogy a kapcsolatuk nincs rendben, de Steven volt a törvényes gyámja, ami bonyolította a helyzetet. Őt hónapos terhes volt Julia, amikor kigyulladt a lakása, miközben Tyler turnén volt. Kimenekült, a kórházban pedig a zenész meggyőzte őt, hogy vetesse el a gyerekét. Mérgező kapcsolatuk végén Steven Tyler meg is csalta őt Bebe Buell énekessel, akitől született egy lánya, Liv Tyler.