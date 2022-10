A széleskörű összefogás és a dalszöveg arra hívja fel a figyelmet, hogy a dalok képesek összekötni az embereket és segítenek megérteni egymást. A dalszerzők napján minden évben a zenék alkotóit ünnepeljük október 8-án - közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület szerdán az MTI-vel.



Az Ez az dal mindenkié elkészítésében különböző zenei stílusokból érkező szerzők vettek részt és több korosztály dolgozott együtt, köztük az idén európai könnyűzenei díjjal kitüntetett 22 éves Deva és a 76 éves Bródy János. Az alkotói folyamatot Müller Péter Sziámi dalszövegíró és Sebestyén Áron, a projekt producere fogta össze, több alkotó külföldről, Gerendás Dani Los Angelesből, Jónás Vera Berlinből, Hien pedig Vietnámból, majd New Yorkból csatlakozott a közös munkához.





"Megírtam a kezdő sort meg a refrént, hogy miként épül fel a dal struktúrája és nagyjából definiáltam a tartalmat is. Így kezdtek el dolgozni a zeneszerzők, elsőként Áron írt egy zenei alapot, majd az ő vezetésével a többiek megírták és feldúdolták az egyes sorokat. Ezekre a dallamokra a szövegíróktól kaptam sorokat, Bródy János írta az utolsót" - idézte Müller Péter Sziámit a kommüniké.



Sebestyén Áron producer felidézte, hogy kiindulásként elektromos zongoraalapot készített, a dal zeneszerzőinek erre kellett dolgozniuk. "Mindenki csak az előző sort ismerhette meg, ahhoz kellett hozzáadnia a sajátját. Amikor a dal zenei része elkészült, a szövegírók Sziámi vezetésével hasonló építkezős módon dolgoztak tovább".



Zeneszerzők: Delov Jávor, Dorozsmai Gergő, Füstös Bálint, Gerendás Dani, Hangácsi Márton, Heilig Tomi, Hien, Iván Szandra, Johnny K. Palmer, Jónás Vera, Kádár-Szabó Bence, Kozma Kata, Sebestyén Áron, Sena Dagadu, Szebényi Dani, Szécsi Böbe, Szeder-Szabó Krisztina, Szigeti Zsófia "Solére", Takács Dorina "Deva", Tarján Zsófia, Vavra Bence, Zentai Márk.

Dalszövegírók: Bárdos Deák Ágnes, Bérczesi Róbert, Bródy János, Dorogi Péter, Egressy Zoltán, Frenk, Karáth Anita, Kovács Antal, Lombos Marci, Major Eszter, Müller Péter Sziámi, Pajor Tamás, Szabó Ági, Tariska Szabolcs, Volkova Krisztina.



A dal összeköt - így szól az idei dalszerzők napja üzenete, amelyhez október 8-án a közönség is csatlakozhat: a #dalszerzőknapja és a #adalösszeköt hashtagekkel ellátott közösségi média bejegyzésekben lehet közzétenni a kedvenc közös dalokat és a kapcsolódó történeteket.

Az Artisjus statisztikáiból kiderül, hogy az elmúlt öt évben született és már jogdíjat is termelt dalok között egyre többnek van legalább három szerzője - az arány 25-ről 30 százalékra növekedett. Eközben az egyszerzős és jogdíjat is termelő szerzemények aránya 10 százalékkal csökkent.







A dalszerzők napját 2018-ban az Artisjus Egyesület hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a közönség figyelmét a zenei produkciók mögött zajló alkotómunkára és alkotókra. A dátum azért október, mert 1965-ben a Bosch klubban ekkoriban játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockdalt, Bródy János és Szörényi Levente Óh, mondd című dalát az Illés-együttes előadásában.

Magyarországon jelenleg tizenhatezer zeneszerző, dalszerző és szövegíró kap szerzői jogdíjat művei után. Munkájuknak köszönhetően évente huszonegyezer új dal születik, az Artisjus adatbázisában jelenleg 548 ezer magyar mű szerepel.