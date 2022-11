Három évtized után javította ki a helytelenül írt nevét, afrikai hercegnő a származása szerint, a férje rendezte a Mamma Miát, és már a kislánya is filmsztár. 50. születésnapját ünnepli a különleges szépségű angol színésznő Thandiwe Newton, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk róla egy nagy adag érdekességet.

Három évtized után javította ki a nevét.

Thandie, vagy Thandiwe? Ne csodálkozz, ha inkább az előző néven emlékszel a színésznőre, ugyanis 30 éven át Thandie Newton néven szerepelt a filmekben. Az eredeti neve viszont Thandiwe, ami afrikai eredetű keresztnév, és azt jelenti, hogy „szeretett". A színésznő még iskoláslány korában kezdte magát inkább Thandie-nek hívni, mert ő volt az egyetlen színesbőrű, ráadásul ateista diák egy katolikus angol lánygimnáziumban, és megpróbált britebbnek tűnni. Így amikor a karrierjét kezdte, akkor is a Thandie-t használta, de aztán 2021-ben megelégelte a dolgot, és azóta ragaszkodik az eredeti Thandiwe-hez.

Hercegnői a származása.

Az édesapja angol, az édesanyja pedig zimbabwei, konkrétabban a bantu nyelvet beszélő sona népcsoport tagja. A sonák között a családja pedig olyan előkelő származásúnak számít, hogy Thandie Newton igazából afrikai hercegnőnek is tekinthetné magát.

A gyerekkora Afrikában telt.

Londonban született, de rögtön utána a családjuk Zimbabwéba költözött. Itt éltek néhány éven át, és aztán a politikai helyzet vészessé válása, valamint az öccse születése miatt költöztek vissza Angliába.

Táncosként kezdte.

Kezdetben nem a színészkedés érdekelte, hanem a tánc. Tehetséges táncosnak is számított, és neves intézményekbe járt növendékként, de aztán egy hátsérülés véget vetett táncosnői álmainak.

A színészi karrierje építése közben elvégezte a cambridge-i egyetemet.

Élete első filmszerepét 19 évesen játszotta a Flört című filmben. Utána Amerikába költözött a karrierje építése érdekében, de az erős angol akcentusa miatt nem eleinte nem kapott sok szerepet. Visszatért Angliába, és miközben elkezdett brit produkciókban szerepelgetni, úgy mellékesen elvégezte a világ egyik leghíresebb egyetemét, a Cambridge University-t antropológia szakon.

A karrierje kezdetén zaklatással és evészavarokkal is meg kellett küzdenie.

Kezdő színésznőként készült róla egy olyan felvétel, amikor egy szereplőválogatáson erősen szexualizált helyzetben, a testéből sokat mutatva kellett eljátszania egy jelenetet. Az ilyen felvételeknek elméletileg sosem volna szabad kikerülnie a produkciótól, de ezt a videót a rendező évekkel később is mutogatta másoknak, és zsarolta vele Newtont. Nem függetlenül ettől az esettől a pályája kezdetén bulimiával is küzdött, de szerencsére idővel mindkét nehéz ügyön sikerült úrrá lennie.

A férje rendezte a Mamma Miát.

1998 óta a filmrendező és forgatókönyvíró Ol Parker a férje, aki többek között olyan filmek alkotójaként ismert, mint az Egy szoknya, egy szoknya, a Most jó, vagy a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba. A legutóbbi rendezését pedig még el is csípheted a mozikban, hiszen ő vezényelte le George Clooney és Julia Roberts új romantikus vígjátékának, a Beugró a paradicsomba forgatását is.

A kislánya is filmsztár.

A férjével három gyerekük született, Ripley, Booker Jombe és Nico. Ripley-t az Alien-filmek főhősnője után nevezték el, Nicót pedig a Velvet Underground rockbanda énekesnője nyomán. Nico Parker pedig már saját jogon is kis filmsztár: többek között a Dumbó és Új múlt mozifilmekben, vagy A harmadik nap sorozatban is láthattad.

A legtöbb díjat robotként kapta.

A karrierje egyik legfontosabb szerepét a Westworld című sorozatban játszotta Maeve szerepében, aki egy emberi formára tökéletesen hasonlító android. Ezért az alakításáért Newton elnyerte az Emmy-díjat, és Golden Globe-ra is jelölték, több más elismerés mellett.

Kémjátszmában láthatod.

A Westworld mellett legutóbb A múlt pengéi című filmben láthatta őt a nagyközönség, ami két egykori kém és szerető közötti játszmát mutatott be Chris Pine és Newton közreműködésével. Emellett a hangja is hallható új produkciókban: a Hormonokkal túlfűtve tévésorozatban ő szinkronizálja Monát, de a jövőre érkező új Csibefutam-filmben is ő szólaltatja meg az egyik karaktert.