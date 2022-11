Megnézheted, ahogyan a mamája gengsztereket vacsoráztat.

Martin Scorsese igazi olasz-amerikai családból származik: az ősei mindkét ágon Szicíliából vándoroltak ki Amerikába, ő maga pedig New York azon városrészében nőtt fel, amit csak Kis Itáliának neveznek. Ez a közeg gyakran megjelenik a filmjeiben is, a családjával együtt: a Nagymenők emlékezetes jelenetében például Scorsese saját édesanyja játssza azt a „mammát", akihez beugranak vacsorázni a maffiózók, egy hullával a csomagtartójukban.

Az asztmája miatt kezdett el moziba járni.

Kisgyerekként asztmával küzdött, ez pedig a legtöbb esetben megakadályozta abban, hogy a kortársaival sportoljon vagy játsszon. Helyette a szülei és a bátyja elvitték moziba, és ekkor született meg az örök szerelme a film iránt.

Egymás mellett nőttek fel Robert De Niróval.

Néhány utcányira egymástól lakott az ő családja és Robert De Niróé, így lényegében ugyanazon a környéken nőttek fel. Látásból ismerték is egymást, de csak akkor mutatták be őket egymásnak egy partin, amikor mindketten 30 éves koruk közelében jártak, és már a filmszakmában dolgoztak.

Ő az egyik legkisebb rendezőóriás.

160 centiméter a testmagassága, de az ezzel kapcsolatos poénok egy cseppet sem zavarják, sőt önironikus módon maga is szokott tréfálkozni az alacsonyságával.

Nagyon sokszor kibabrált vele az Oscar-díj.

Összesen 13 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből 9-szer a rendezői kategóriában, amivel csúcstartó a ma élő direktorok között. Mégis mindössze egyetlen alkalommal távozhatott győztesen a gáláról: A tégla című filmje rendezéséért nyerte az aranyszobrocskát, már bőven 60 éves kora felett. Saját bevallása szerint örül neki, hogy nem fiatalon jött az elismerés, mert akkor az kihatott volna arra, hogy miként készít és milyen filmeket.

Csúcstartó a káromkodásokban.

A maffiózó és mindenféle zűrös ügyekben utazó karakterei a szájukra sem tesznek lakatot, és Martin Scorsese úttörőnek számított abban, hogy a filmvásznon is elfogadott legyen a szereplőktől az olyasfajta káromkodás, ami az életben is természetesnek számít. Sőt, nemrégiben ezen a téren rekordot is döntött: A Wall Street farkasában összesen 569 alkalommal hangzik el a bizonyos angol f-betűs kifejezés, vagy valamelyik alakváltozata, ennél többet pedig egyetlen mozifilm sem tud felmutatni.

Magyar alkotókért rajong.

Rendezői munkássága mellett elkötelezett aktivistája a régi filmek megőrzésének és restaurálásának, amelyek terén igazi szakértőnek számít. A világ filmművészetét pedig minden régióra kiterjedten ismeri, és megvannak a kedvenc magyar alkotói is. Jancsó Miklóstól főleg sokat tanult, elsősorban a védjegyének számító, vágás nélküli hosszú beállítások terén.

Az ötödik felesége mellett állapodott meg.

Nagy rajongója a női nemnek, és ezt számos hódítással és feleséggel is bizonyította. Négy házasságon volt túl (közte például Isabella Rossellinivel), amikor 1999-ben megállapodott Helen Morris mellett, aki azóta is a felesége. Három gyermeke született, akik közül Francesca Scorsese színésznő lett, többek között az Akik mi vagyunk című HBO-sorozatban is szerepelve.

Nem léphet be Kína területére.

A Dalai Láma életéről szóló, Kundun című filmje miatt kitiltották Kínából, mivel a kommunista államhatalomnak nem tetszett az, ahogyan bemutatta Tibet megszállását és az egyházfő száműzetését.

Most először rendezi együtt a két kedvenc színészét.

A rendezői pályája első szakaszában Robert De Niro számított az állandó alkotótársának olyan filmekkel, mint a Taxisofőr, a Dühöngő bika, a Nagymenők, vagy a Casino. Majd a 2000-es években átvette nála a főszereplői helyet Leonardo DiCaprio (New York bandái, A tégla, Viharsziget, A Wall Street farkasa). A két kedvenc színészét eddig sose rendezte egy filmben, de ez most megvalósul: a már leforgatott, és jövőre érkező Killers of the Flower Moon felvonultatja mind a két sztárt.