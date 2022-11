A rendező James Cameron nagy rajongója a búvárkodásnak és a mélytengeri világoknak – a rövidesen mozikba érkező új filmje, az Avatar második része sem véletlenül játszódik nagyrészt víz alatt. A Titanic elkészítése előtt maga is lemerült a hajó roncsaihoz, összesen 12 alkalommal, és élete egyik meghatározó élményének tartja mindmáig.

Cameron olyannyira megszállottjává vált a Titanic történetének, hogy a híres hajó utasainak élettörténetét egyenként végigkutatta. Ebből fakadt az is, hogy a film több mint 1000 statisztája közül több mint 100-nak beszélő szerepet is adott a háttérben, és valóban a hajón utazó karakterekről mintázta meg őket.

A filmnek a Titanicon játszódó jelenetei pontosan 2 óra 40 percet tesznek ki, ez pedig ugyanannyi, mint amennyi idő alatt a hajó annak idején elsüllyedt. A jéghegynek ütközés jelenete 37 másodperces, ahogyan az ütközés a jelentések szerint a valóságban is ennyi ideig tartott.

Amikor Leonardo DiCaprio karaktere a szerelmét rajzolja, a közeli képeken látható kéz nem a színészé, hanem a rendező James Cameroné. Emiatt utólag még a képet is megtükrözték, mivel Cameron bal-, DiCaprio pedig jobbkezes.

Épp ennek a jelenetnek a felvétele volt a legelső a forgatáson, ami azért is jelentett pikáns helyzetet, mert Kate Winsletnek itt meztelennek kellett lennie. A színésznő azt a taktikát választotta, hogy gyorsan megtöri a jeget, ezért aztán ahogy találkoztak DiCaprióval, rögtön villantott neki egyet, oldandó a gátlásokat.

Kate Winslet a következő szabályokat hozta a csókolózós jelenetekhez DiCaprio számára: tilos a hagyma, a kávé és a cigaretta a felvételek előtt. Több se kellett a színésznek, az első ilyen alkalommal viccből megszegte az összes szabályt, ami után Winslet csak „Büdi Leónak" hívta.

A hajó elsüllyedésének jeleneteit egy óriási víztartályban vették fel, és az egész stáb szenvedett a folyamatos vízben tartózkodástól. Cameron azzal fenyegetőzött, hogy kirúgja azokat, akik akár csak vécészünetre is kimennek a vízből a legfontosabb jelenetek felvétele idején. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio is bevallotta utólag, hogy emiatt több alkalommal is inkább a vízbe pisiltek.

A film zeneszerzője, James Horner először egy nyersvágott verziót látott a filmből. Akkora hatást gyakorolt rá, hogy utána hazament, és 20 perc alatt leskiccelte a film összes fő zenei témáját.

A film készítésének idején még élt a Titanic katasztrófájának utolsó túlélője. Millvina Dean kisgyerekként utazott a hajón, és hiába hívták meg a film bemutatójára, inkább nem ment el rá, mondván, túl fájdalmas lenne neki újra átélni az eseményeket.

A Titanic a 200 millió dolláros költségvetésével minden idők addigi legdrágább filmje lett, és többe került (az inflációt is beleszámolva), mint magának a Titanic hajónak a megépítése.

Az óriási költségvetés viszont sokszorosan megtérült, mert a Titanic lett az első film, ami átlépte az 1 milliárd dolláros bevételi álomhatárt, és 1,84 milliárd dollárral minden idők addigi legsikeresebb filmjévé vált. Egészen 2010-ig ült a trónon, amikor egy új Cameron-film, az Avatar meg tudta előzni.

A Titanicot 14 Oscar-díjra jelölték, és ebből 11-et el is nyert, mindkettő rekord (holtversenyben: jelölések terén a Mindent Éváról, díjak terén a Ben-Hur és a Gyűrűk Ura: A király visszatér tud ugyanennyit felmutatni).

Gloria Stuart és Kate Winslet lett az első színészi páros, akiket ugyanannak a karakternek az egy filmen belüli megformálásáért jelöltek Oscarra. Ez azóta is csak egyetlen alkalommal fordult elő újra, akkor is Kate Winslet részvételével az Iris – Egy csodálatos női elme esetében.

„Én vagyok a világ ura!" - a filmben Leonardo DiCaprio által kiáltott mondat ott szerepel minden idők leghíresebb filmes idézetei között, és amikor James Cameron átvette az Oscar-gálán a legjobb rendezőnek járó díjat, ugyanezt kiabálta világgá.

A Titanic díszbemutatóját 1997. november 18-án tartották Londonban. Az amerikai mozik műsorára december 19-én került. Magyarországra bő egy hónappal később, 1998. január 22-én érkezett meg.