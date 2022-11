Az igazi neve Alicia.

Alicia Christian Foster néven született 1962. november 19-én Los Angeles-ben. A Jodie becenevet még kisgyerekkorában kapta az idősebb testvéreitől, és mivel mindig mindenki így szólította, így az sem volt soha kérdés, hogy a stáblistákon ezen a néven szerepeljen.

Kétévesen kezdte a karrierjét.

Már kétévesen szerepelni kezdett, ami éveken át főleg reklámfilmeket jelentett. A televízióban a Mayberry című sorozatban debütált hatévesen, az első filmszerepét pedig tízévesen a Napoleon és Samantha című ifjúsági kalandfilmben játszotta.

Fél az oroszlánoktól, és meg is van rá az oka.

Az említett Napoleon és Samantha című filmben egy valódi, szelídített oroszlánnal játszott együtt, aki azonban az egyik jelenet felvétele során megvadult, és a szájába kapta a kislány Jodie Fostert. A vadállat az idomár utasítására néhány pillanattal később elengedte őt, de maradandó sebhelyek keletkeztek a hátán és a hasán, és azóta retteg az oroszlánoktól."

Pszichológusnak kellett bizonyítania, hogy elég normális prostit játszani.

A karrierjében a nagy áttörést a Taxisofőr című filmtörténeti klasszikus hozta el, amiben mindössze 12 évesen játszott el egy kiskorú prostituáltat. Hogy megkaphassa a szerepet, pszichológiai vizsgálaton kellett részt vennie, a forgatáson végig vele volt egy szociális munkás, a szexuálisan explicit beállításoknál pedig az idősebb nővére szerepelt testdublőrként.

Ő az egyik legokosabb hollywoodi sztár.

Már háromévesen tudott olvasni, 14 évesen folyékonyan beszélt franciául, 18 éves korára pedig spanyolul és olaszul is. Egy francia nyelvű elitgimnáziumba járt Los Angelesben, majd a színészi karrierje mellett dicsérettel diplomázott le irodalomból a világ egyik legerősebb egyetemén, a Yale-en.

Az amerikai elnök elleni merénylettel akarták lenyűgözni.

Egy őrült rajongója, John Hinckley olyannyira megszállottjává lett Fosternek és a Taxisofőrnek, hogy a filmben látottakhoz hasonlóan merényletet követett el az amerikai elnök ellen. Ronald Reagan elnök életveszélyes sérüléseket szenvedett a lövöldözésben, de végül túlélte a merényletet, amivel Fostert akarta lenyűgözni a rajongója.

Már 30 éves kora előtt két Oscar-díjat nyert.

Színészi karrierje a 1980-as és 1990-es évtizedek fordulójának környékén ért fel a csúcsra, amikor rövid időn belül kétszer is elnyerte az Oscar-díjat. A vádlottakban egy igazságáért harcoló, megerőszakolt nőt alakított, A bárányok hallgatnak esetében pedig olyan FBI-ügynököt, aki kénytelen együttműködni egy pszichopata sorozatgyilkossal.

A nőkhöz vonzódik, de ezt csak sokára vallhatta be.

Mivel férfiakhoz sosem fűzték párkapcsolatok, így híressé válása után többször lábra kapott a pletyka, hogy valójában a nőkhöz vonzódik. Ennek felvállalása azonban még a 1990-es években is a karrierje végét jelenthette volna A-listás színésznőként Hollywoodban. Egy 2007-es díjkiosztón a köszönőbeszédében vállalta fel először nyilvánosan a partnerét, Cydney Bernard producert, akivel akkoriban már másfél évtizede kapcsolatban éltek, és akivel két gyereket is vállaltak. 2014 óta pedig Alexandra Hedison színésznő a párja, sőt már hivatalosan a felesége is.

A konyha a hobbija.

Legalábbis az egyik hobbija, ugyanis imád különleges konyhai eszközöket gyűjteni. A gyűjtőszenvedélye a régi fekete-fehér fényképekre is kiterjed, emellett pedig a szabadidejében szeret sportolni, ami esetében kickboxot, karatét, aerobikot és súlyemelést jelent.

Egy ideje már inkább rendez.

Az utóbbi években már nagyon ritkán látható színésznőként, az utóbbi 8 évben például csak 2 filmben szerepelt. Rendezőként sokkal aktívabb, az ő alkotása A hódkóros vagy a Pénzes cápa című filmek, de olyan sorozatok epizódjait is dirigálta, mint a Kártyavár, a Narancs az új fekete, vagy a Fekete tükör. De a hírek szerint nemsokára újra láthatjuk főszerepben is, méghozzá a True Detective krimisorozat új, sarkkörön játszódó évadában.