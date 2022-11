1. A film híres plakátján nem is Whitney Houston látható. Azt a jelenetet ugyanis, amiben a Kevin Costner alakította testőr karjaiban kimenekíti a rábízott énekesnőt az életveszélyes tömegből, Whitney Houston dublőrével vették fel, ezért is takarja csuklya az arcát. A kompozíció azonban olyan jól sikerült, hogy később Kevin Costner maga választotta ki a film képkockái közül épp ezt a film plakátjára.

2. A film forgatókönyvírója, Lawrence Kasdan már az 1970-es évek közepén megírta a Több mint testőrt, amit először Steve McQueen és Diana Ross főszereplésével akartak megvalósítani, majd Hollywoodban a stúdiók között keringett, míg Kevin Costner le nem csapott rá.

3. Részben épp emiatt mintázta a filmbeli karakterét Steve McQueenről Kevin Costner, aki még az egykori legendás filmsztár frizuráját is lenyúlta a szerephez.

4. Whitney Houston korábban sosem szerepelt filmben, és teljesen tapasztalatlan volt a színészkedés terén. A filmet producerként is jegyző Kevin Costner azonban ragaszkodott hozzá a főszerepre, és a forgatáson tanácsokkal segítette az alakítását. Cserébe Whitney Houston énekleckéket adott neki.

5. Whitney Houston terhesen kezdte el a forgatást, és tragikus módon spontán vetélésen esett át a felvételek közben. Emiatt néhány hétre el is hagyta a forgatást.

6. Amikor Kevin Costner és Whitney Houston moziba mennek a film történetében, egy japán filmtörténeti klasszikust néznek meg. Persze nem véletlen, hogy épp melyiket: Akira Kuroszavától A testőrt.

7. A Kuroszava-kapcsolat a forgatókönyvíró Lawrence Kasdantól jött, aki bevallottan nagy rajongója a japán mesternek. A szintén általa jegyzett Star Wars-filmekben például a két híres droid, C-3PO és R2-D2 is a Rejtett erőd című Kuroszava-film két karakterének ihletésére született.

8. A film dalaiból az I Will Always Love You vált a legnagyobb slágerré, ami egy korábbi Dolly Parton-szám újrafeldolgozása. Parton természetesen engedélyt adott a dal használatához a filmben, de aztán el is feledkezett róla. Amikor először meghallotta a Whitney Houston-féle változatot a rádióban, akkor épp vezetett, és le kellett húzódnia a kocsijával, akkora hatást gyakorolt rá az új verzió szépsége.

9. A Több mint testőr filmzene-albumából 45 millió példányt adtak el világszerte, ez pedig nemcsak 1992-ben lett világrekord ebben a kategóriában, de azóta sem tudta túlszárnyalni egyetlen vetélytárs sem.

10. Két Oscar-díjra jelölték a filmet, mindkettő nominációt a legjobb betétdal kategóriában érdemelte ki. Az I Have Nothing és a Run to You sem nyerte el azonban a díjat, amit vlgül az Aladdin betétdala kapott meg. Az I Will Always Love You-t pedig a szabályok szerint nem is nevezhették, mivel azt nem külön a filmhez írták.

11. Nem csak a pozitív elismerésekből jutott ki a filmnek: az év legrosszabb filmes teljesítményeit „jutalmazó" Arany Málnára is jelölték, összesen 7 kategóriában.

12. A Több mint testőrt 1992. november 25-én mutatták be az amerikai mozik. A magyar vásznakra mintegy fél évvel később, 1993. április 9-én érkezett meg, és hazánkban is óriási sikert aratott.

13. Világszerte összesen 410 millió dolláros bevételt termelt a film, amivel abban az évben a második helyen végzett ismét csak az Aladdin mögött. Sőt, minden idők 10. legjövedelmezőbb filmje is lett ezzel, mely listán azóta persze már hátrébb szorult.

14. A Sokkal több mint testőr című Ryan Reynolds-Samuel L. Jackson akcióvígjáték nemcsak a címével idézte meg, vagy inkább parodizálta ki a Több mint testőrt, de az előzetese alatt hallható zenével is – ebben a történetben egy bérgyilkosra kell vigyáznia egy magasan képzett testőrnek.

15. A Több mint testőr sikere miatt természetesen szóba került annak idején a folytatás lehetősége is, sőt egy terv szerint ebben maga Lady Diana játszotta volna a női főszerepet. A közelmúltban pedig egy remake-ről röppentek fel iparági információk, amelynek a hírek szerint már készül a forgatókönyve.