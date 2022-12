Úgy káromkodott, mint egy kocsis.

Egy hétgyerekes, szegény dél-karolinai családban látta meg a napvilágot 1922. december 24-én. A szülei dohányültetvényeken dolgoztak részes aratóként. Gardner igazi vidéki lányként nőtt fel, a tájszólását komoly munka volt leküzdeni a színészi karrierje kezdetén, legendásan cifra káromkodási tudományát pedig élete végéig megőrizte.

Egy kirakatba tett fotó révén fedezték fel.

17 évesen meglátogatta a nővérét New Yorkban, aki oda ment férjhez. A sógora fényképészként dolgozott, és Aváról is készített egy képet ajándékba. A fotó olyan jól sikerült, hogy később a fotóstúdiójának kirakatába is kitették, itt pedig kiszúrta a lány szépségét az Metro-Goldwyn-Mayer egyik embere, és behívták próbafelvételre. Gardner mindenféle színészi tapasztalat nélkül érkezett Hollywoodba, és éveken át csak maximum egysoros szerepeket kapott. Valószínűleg emiatt is voltak kétségei élete végiéig a saját színészi képességeit illetően, noha később olyan nagy rendezők filmjeiben játszhatott főszerepeket, mint John Ford, George Cukor, vagy John Huston.

Felnőttként kellett pótolnia az oktatási hiányt.

Annyira iskolázatlan közegből jött, hogy a hollywoodi karrierje kezdetén összesen két könyvet olvasott életében: a Bibliát és az Elfújta a szél-t. Később viszont elkötelezett híve lett az élethosszig tartó tanulásnak, és folyamatosan képezte magát.

Csupa nőcsábász férfihoz ment hozzá.

Háromszor házasodott: sorrendben Mickey Rooney színész, Artie Shaw zenész és Frank Sinatra énekes-színész voltak a férjei. Mindhárom férfi igazi nőcsábásznak számított a korabeli Hollywoodban, és hárman összesen 20(!) házasságot kötöttek.

A szerződése miatt soha nem született gyereke.

Ava Gardnernek saját bevallása szerint Frank Sinatra volt élete szerelme, akivel a házasságuk után is mindvégig baráti kapcsolatban maradtak. Tőle születhetett volna gyereke is: két alkalommal is teherbe esett tőle, de ez mindkétszer egy épp forgatás alatt álló filmnek tett volna keresztbe, továbbá az őt MGM-hez láncoló szerződés is mindenféle súlyos kötbéreket tartalmazott arra az esetre, ha a sztárjuk teherbe esne, így mindkétszer abortuszra kényszerült.

Spanyolországban Hemingway lett a barátja.

A házasságaiban és a hollywoodi életben csalódva 32 évesen Spanyolországba költözött, és itt is élt aztán közel másfél évtizeden keresztül. Ezalatt a híres író, Ernest Hemingway számított az egyik legközelebbi barátjának, akivel közösen rajongtak a bikaviadalokért, és akinek nem mellesleg három írásából készült filmben is játszott Gardner (A gyilkosok, A Kilimandzsáró hava, Fiesta).

A tánc volt a hobbija.

A Mezítlábas grófnő című filmjének kedvéért tanult meg flamencót táncolni, ami aztán a kedvencévé lett, és szabadidejében rendszeresem gyakorolta. Híresen keveset alvó, és nagyokat bulizni tudó sztárként gyakran hajnalig táncolt.

Egy szigetet is elneveztek róla.

A kis kunyhó című filmjében egy lakatlan szigetre vetődve két férfi küzdött a kegyeiért, a reklámkampányban pedig szokatlanul merész eszközöket is felhasználtak. Egy nyereményjáték keretében meg lehetett nyerni egy kis fidzsi sziget bérleti jogát, amit ez alkalomból Ava Avára kereszteltek át.

Mindig volt mellette egy corgi kutya.Frank Sinatrától kapta az elsőt a házasságuk alatt, utána pedig élete végéig ragaszkodott a corgi kutyákhoz. Mindig vele volt az épp aktuális kis kedvence, akik időrendben a Rags, Cara és Morgan neveket viselték.

A dohányzás vitte a sírba.

Egész életében súlyos dohányos volt, a csúcson napi három dobozzal szívott. De más téren se fogta vissza magát: a visszaemlékezések szerint kétszer annyit tudott enni, és háromszor annyit inni, mint bárki más. Élete utolsó évtizedeit Londonban töltötte, és kisebb filmes-tévés szerepeket vállalt egészen 63 éves koráig, amikor két, egymás után érkező agyvérzés következtében részlegesen lebénult. A halálát végül a tüdejének összeomlása okozta, 67 éves korában. A szülővárosában a családja mellé temették el, a közelben pedig múzeum ápolja az emlékét.