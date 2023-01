A történelemkönyvekből ismert diktátoroknak is volt magánéletük és feleségük - sokszor több is. Vajon hogyan éltek ezek az asszonyok és mi lett a sorsuk?

A férfi a fej, de a nő a nyak, amely a fejet mozgatja – szokták mondani cinkos mosollyal az asszonyok, amikor a házasságról beszélnek egymás között. Ez azonban nem minden frigyre igaz. Főleg nem akkor, ha valaki egy diktátorhoz megy nőül.

Nero feleségei

Nerót mindenki az őrült császárként ismeri, s ez nem is véletlen. Megölette mostohatestvérét és az anyját, de a feleségeivel sem bánt kesztyűs kézzel.

Első nejét, Octaviát, Claudius császár lányát az anyja szemelte ki neki, így is biztosítva fiának a trón legális megszerzését. A frigy emiatt sem bizonyult túl boldognak. Octavia, bár erényes és a nép által nagyon kedvelt császárnévá vált, Nero hamar ráunt, mi több, gyűlölte is őt – állítólag többször meg is akarta fojtani.

A házasságot végül felbontották, Octaviát pedig száműzték. Ez nagyon népszerűtlenné tette Nerót, így inkább új feleségével rendeztek neki egy öngyilkosságot: megkötözték, ereit felvágták, ezzel pedig véglegesen megszabadultak tőle.

Octavia helye még ki sem hűlt Nero ágyában, amikor a császár már nőül vette Poppaea Sabina nevű szeretőjét. Bár Poppaea legalább annyira vérszomjasnak bizonyult, mint Nero – állítólag ő bujtotta fel nem csupán Octavia, de saját anyja megölésére is a császárt – nem kerülhette el, hogy őrült férje vele is végezzen, méghozzá nem is akárhogyan. A korabeli történetírók szerint a császár az egyik dührohama alkalmával hasba rúgta a terhes Poppaeat, akinél emiatt beindult a szülés, ebbe pedig ő és születendő gyermeke is belehalt.

Nero, bár szomorkodott második felesége halála miatt, mégis gyorsan új hitves után nézett, választása pedig az előkelő szenátori családból származó Statilia Messalinára esett. Az asszony ugyan házasságban élt, ám ez nem jelenthetett akadályt, ha a császár valakit meg akart szerezni. A férjet öngyilkosságra kényszerítették, majd egybekeltek. Statilia Messalina Nero utolsó nejeként vonult be a történelembe, aki túlélte az őrült uralkodót.

Caligula nejei

Caligulának Neróhoz hasonlóan „őrületes híre" volt, bár napjainkban már vita tárgyát képezi, hogy valóban konzullá akarta-e tenni a császár kedvenc lovát vagy csupán ellenlábasai terjesztették róla az ehhez hasonló híreket. Magánéletét tekintve azonban tény, hogy ő is többször házasodott és frigyei meglehetősen érdekesen alakultak.

Caligula első feleségét, Junia Claudillát még azelőtt vette nőül, mielőtt hatalomra került volna. A frigy értelmi szerzője valószínűleg Tiberius, Róma második császára volt - bár hogy miért éppen őt választotta Caligula a nejének, azt többen többféleképpen magyarázzák. A fiatalok frigye azonban nem tartott sokáig, Junia ugyanis közös gyermekük születésekor meghalt a babával együtt.

Caligula második feleségnek Livia Orestillát szemelte ki, aki éppen házasodni készült a vőlegényével. A ceremóniára Caligulát is meghívták, aki az ünnepség után kijelentette, hogy feleséget kíván lopni magának, ahogyan azt ősei is tették.

Az újdonsült férjet kényszerítették, hogy érvénytelenítse a házasságát, és így Caligula nőül vehette Orestillát, aki nem repesett a gondolattól, hogy császárné legyen. A frigy mégis megköttetett, bár nem tartott sokáig. Ennek két oka lehetett: vagy Caligula unt rá gyorsan új nejére, vagy az asszony vonakodott túlságosan. A házasságot mindenesetre pár nap múltán felbontatta a császár, ám a korábbi párnak megtiltotta, hogy találkozzanak. Mivel azonban ezt a tilalmat megszegték, száműzte őket két távoli szigetre.

A harmadik feleséget, Lollia Paulinát szintén meglehetősen furcsa módon szerezte Caligula, ugyanis egy vacsora alkalmával valaki szóba hozta Lollia nagyanyját, s azt állította, hogy annak szépségét Lollia is örökölte. Ez elég is volt a császárnak ahhoz, hogy magához rendelje Lollia férjét feleségestül, majd, akárcsak korábban, válásra kényszerítse a férjet. Ám ez a házasság sem tartott sokáig, az asszony ugyanis állítólag terméketlennek bizonyult, így inkább megszabadult tőle. Caligula ugyan meghagyta az életét, ám megtiltotta, hogy újra férjhez menjen. Caligula halála után azonban az új császár feleségének közbenjárására száműzetésre ítélték, majd öngyilkosságra kényszerítették.

Caligula utolsó, negyedik felesége, Milonia Caesonia nem volt sem szép, sem fiatal, ellenben szeretett kicsapongó életet élni. Első házasságából három gyermeke is született Caligula mégis jobban szerette őt, mint előtte bármelyik feleségét. Ezt meglehetősen furcsán mutatta ki, ugyanis akadt olyan eset, amikor az asszonyt teljesen meztelenül mutogatta közeli barátainak.

Miloniát sokáig csak Caligula ágyasaként ismerték, ám, amikor teherbe esett a császár gyermekével, a férfi feleségül vette, hiszen ő volt az egyetlen, aki törvényes örökössel ajándékozta meg. A családi idill azonban nem tartott sokáig, Caligulát ugyanis kisvártatva meggyilkolták, majd a császár halálát követően felesége és gyermeke életét is kioltották.