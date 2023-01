67 évesen meghalt Fred White, az Earth, Wind & Fire dobosa. A szomorú hírt 71 éves bátyja, Verdine White közölte, aki az Earth, Wind & Fire alapítója és basszusgitárosa volt. Posztjában a halál okát nem hozta nyilvánosságra.

Az Earth, Wind & Fire zenekar az 1970-es és 1980-as években virágzott, legnagyobb slágereik közé tartoztak a September, a Shining Star és az After The Love Is Gone című slágerek. Az Earth, Wind & Fire több mint 90 millió lemezt adott el, és minden idők egyik legsikeresebb bandájaként tartják számon.