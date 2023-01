Nemcsak a kommentelők, hanem a Zámbó család tagjai is kifejtették a véleményüket arról, hogy Jimmyt nem hallani A Királyban, pedig róla szólna a történet. A tragikusan fiatalon elhunyt énekes nővére, Marietta nemrég azt nyilatkozta, hogy beperli a sorozat készítőit, amiért őt magát és nemrég elhunyt édesanyját is rossz színben tüntetik fel, valamint hozzátette: felháborító, hogy Jimmy dalait kihagyták a műsorból, ami pedig szerepel benne, azokat Peter Srámek énekli.

A fiatal énekest egykoron pont a Zámbó család fedezte fel, így különösen rosszul esik Peternek, hogy az általa tisztelt ember rokonai is támadják. Mint mondja, mindig hálás lesz nekik és a közönségének.

"A film készítőinek az volt az ötlete, hogy új dalokba foglalják Jimmy pályafutásának szakaszait. Mivel a sorozat nem életrajzi film, így ezzel is megpróbálták sokszor a valóságtól elrugaszkodottan zenei formában is lefesteni a Király vívódásait, nehézségeit, sikereit és álmait" – mesélte a Reflektoronline-nak Srámek.