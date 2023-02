A pandémia sok kárt okozott a filmiparnak (is); Hollywood összeomlott, s talán még most is a romokat takarítja. A koronavírus-járvány miatt kiürült mozik arra késztették a filmkészítőket, hogy halasszák el a forgatásokat és így a premiereket is: a filmrajongók pedig csak várták és várták, hogy kedvenceik végleges megjelenési időpontot kapjanak. Nos, úgy tűnik, ez idén, 2023-ban megtörténik.

A kérdés csupán az, hogy a mozitól elszokott, a streamingszolgáltatókra rákapott filmrajongók váltanak-e majd jegyet kedvenc franchise-filmjeikre, vagy tovább csökken a filmszínházak amúgy is 40 százalékkal visszaesett összbevétele. A legjobbakban bízva mutatjuk tehát az év első felében megjelenő, legjobban várt mozi-sorozatokat!

CREED III.

A Rocky-franchise következő darabja, melyben Sylvester Stallone már nem veszt részt. Az ügytől jó ideig hangos volt a sajtó, a Rocky Balboa karakterét nem véletlenül magáénak érző sztár és a Creed készítői, Irwin Winkler és Michael B. Jordan - aki nemcsak sztárja, de rendezője is a filmnek - közötti zajos vita végre az lett, hogy Stallone úgy döntött, ő nem ilyen filmet akar. Ahogy a Hollywood Reporternek nyilatkozta:

Szeretem, ha megverik a hőseimet, de azt nem akarom, hogy besétáljanak a sötétségbe. Épp elég sötétség van így is az emberek életében.

Premier hazai dátuma: 2023. március 2.

Shazam 2. - Istenek haragja

Az első részben megismerhettük Billy Batsont, a 14 éves, az egyik nevelőszülőtől a másikig dobált, elhagyott srácot, aki kiválasztottként szuperhőssé válik, és a világ megmentésére indul a szupergonosz ellen. A DC filmje a szokásos sötét hangulatú szuperhősös történetekkel szemben sok vidámságot tartogatott a képregényfigurákból mozihősökké avanzsált karakterek rajongóinak. A Shazam! remek családi mozi lett, s most végre jön a második rész is, melynek bemutatóját eredetileg 2022-re tervezték, de a fenti okok miatt 2023-ra tolták el.

Az Istenek haragjában visszatérnek a régi hősök és kapunk két új főgonoszt, Atlasz isten lányait, akiket Helen Mirren és Lucy Liu alakít.

Premier hazai dátuma: 2023. június 2.

John Wick: 4. felvonás

Ilyen hosszú idő két John Wick-film között még nem telt el, mint amennyit a 3. és a 4. felvonás várniuk kellett a franchise és Keanu Reeves rajongóinak. Az új részt eredetileg 2021-re tervezték, a késlekedés oka itt is a Covid-19 volt, ugyanis a pandémia befolyásolta a Mátrix: Feltámadás befejezését, így a 4. felvonás forgatásának kezdetét is. De elkészült és jön kedvenc szexi búsképű lovagunk, hogy ismét levegye a lábáról a mozifilmek (és -sztárok) női rajongóit (is).

Laurence Fishburne, aki a legutóbbi Mátrix-filmben már nem játszhatta el Morpheus szerepét, a John Wick 4. részében továbbra is együtt szerepel Keanuval, de újoncok is felbukkanak Reeves mellett, mint Hiroyuki Sanada vagy Bill Skarsgård.

Premier hazai dátuma: 2023. március 24.

Halálos iramban 10.

Már a 9. rész is sokat késett, igen, a pandémia miatt, így a 10. megjelenését sem kapkodhatták el a készítők. Noha az előző részt sok kritika érte, a több mint 726 millió dolláros bevétel magáért beszél. Nem sokkal a megjelenése után be is jelentették, hogy Vin Diesel és csapata visszatér még két utolsó részre, amelyek közül az első, a Halálos iramban 10. jelenik meg idén.

A cselekményéről egyelőre keveset tudunk, de a projekt a franchise eddigi leglenyűgözőbb szereplőgárdájával büszkélkedhet. A visszatérő sztárok mellett, mint Gal Gadot, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster és Sung Kang mellett olyan újoncok is szerepelnek majd, mint Brie Larson, Jason Momoa, Michael Rooker, Daniela Melchior és Alan Ritchson.

Az első hivatalos előzetesre még várni kell: Vin Diesel elárulta, hogy arra csak február 10-én számíthatnak a rajongók, de azért már most is van mit néznünk.

Premier hazai dátuma: 2023. május 18.

Indiana Jones és a sors tárcsája

Itt is meg lehet említeni a koronavírust, mint késleltető okot, de azért volt más is, ami miatt halogatni kellett a forgatást és a megjelenést is. Harrison Ford ugyanis már nem 20 éves. Még mindig vonzó, sármos férfi, de bizony túl van a 80-on, és a vállsérülése lassabban gyógyult, mint szerette volna. Ennek ellenére a karakter az övé és az övé is marad, legalábbis, ha a Disney-n és a rendezőn, James Mangoldon múlik. Pedig Ford felvetette a lehetőséget, ám a filmkészítők köszönik, de nem élnek vele...

Amit az új rész sztorijáról egyelőre tudni lehet, hogy a 60-as években játszódó történetben felmerül az űrutazás is ó, de képbe kerülnek a nácik is. Mads Mikkelsen nyilván jól alakítja majd a főgonoszt, mostanra már rutinból nyomja az utált karaktereket, mellette feltűnik, ha nem is nagy szerepben Antonio Banderas is és Indiana Jones unokahúgaként a Solo: Egy Star Wars-történetből is ismert Phoebe Waller-Bridge is.

És mivel Csernák János hangját már mindeni Harrison Fordhoz kapcsolja, ezúttal egy magyar nyelvű hivatalos előzetest mutatunk a kissé fura címmel megjelenő, új Indiana Jones filmről.

Premier hazai dátuma: 2023. június 29.

Ahogy mondani szokás, ízlések és pofonok különbözőek, mindenki mást vár az új évtől, és nyilván meg lehetne még számos filmet említeni 2023 első félévének premierjeiből. Ami biztos, hogy az év második részében megjelenő várva várt franchise filmeket, mint amilyen az új Aquaman, a Marvel legújabb alkotása vagy Tom Cruise sorozatának, a Mission Impossible-ne a következő részét sem felejtettük el...