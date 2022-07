A sebhelyét filmekbe is beépítették, az övé volt Hollywood legdrágább válása, asztalosként is profi, és a rögtönzéseiből filmtörténeti pillanatok lettek. 80. születésnapját ünnepli minden idők egyik legnagyobb filmsztárja, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Harrison Fordról.

A demokrácia a vallása.Apai ágon ír katolikusok, és kisebb részben németek az ősei. Az anyai nagyszülei a mai Fehéroroszországból kivándorolt zsidók voltak. Ő maga sosem tartozott semmilyen egyházhoz, és amikor megkérdezték tőle, milyen vallásúnak nevelték, akkor így felelt: „Demokratának".

Az asztalosmesterségben is profi.A húszas éveiben már szerepelt néhány filmben és tévésorozatban, de nem sikerült igazán befutnia. Ezért aztán autodidakta módon kitanulta az asztalosmesterséget, és néhány éven át ez számított az első számú foglalkozásának. A szekrények számítottak a specialitásának, és felkapott mesterembernek számított a Los Angeles-i hírességek körében is.

A leghíresebb szerepeit nem neki szánták.Nemcsak a karrierje, de az egész filmtörténelem és popkultúra legfontosabb karakterei között ott szerepel Han Solo és Indiana Jones,akik mára elválaszthatatlanok Ford arcától. Pedig egyik szerepet se neki szánták: a Star Wars esetében George Lucas csupa ismeretlen arcot akart beválogatni, és a korábban az American Graffiti című filmjében játszó Fordot csak azért hívta be a castingra, hogy segítsen szöveget felmondani a jelentkezőkkel. De Ford olyannyira meggyőzőnek bizonyult, hogy övé lett Han Solo szerepe. Az Indiana Jones esetében pedig Tom Selleck volt az első számú választás, ám őt nem engedte el a Magnumot készítő tévécsatorna, és aztán Steven Spielberg javasolta helyette Fordot.

Amikor eltért a forgatókönyvtől, abból is legenda lett.A Birodalom visszavág híres jelenetében Leia hercegnő azt mondja Han Solónak: „Szeretlek.", amire válaszként Fordnak a forgatókönyv szerint szintén szerelmet kellett volna vallania. Ő azonban a jelenet sokadik felvétele során egyszer csak azt válaszolta: „Tudom.", a filmbe pedig ez került be, és vált legendássá. De az ő ötletéből született az a jelenet is, amikor Indiana Jones lelövi a karddal ijesztgető bérgyilkost: itt az eredeti tervek szerint egy hosszas küzdelem szerepelt, de a tunéziai forgatáson fertőzést elkapó Ford annyira le volt gyengülve, hogy ezt a poént javasolta helyette.

A sebhelyét filmekbe is beépítették.

Az állán található egy sebhely, amit 1968-ban szerzett, amikor vezetés közben próbálta becsatolni magát, és elvesztette az uralmat a kocsi felett. Az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban láthatjuk a fiatal Indyt, amint először próbálja ki az ostort, és közben állon csapja magát vele, így szerezve meg a sebhelyet. A Dolgozó lányban pedig poénforrás lett a heg: Ford karaktere hősies sztorit kerekít köré, majd később kiderül, hogy csak egy banális baleset nyoma.

Oscar nem kedveli.Dacára annak, hogy mennyi ikonikus filmhőst játszott már el a mozivásznon, és milyen értékes alkotásokban nyújtott ezeken kívül is kiemelkedő színészi teljesítményt, sosem kapott Oscar-díjat. Sőt, még jelölést is csak egyszer, A kis szemtanú című 1985-ös bűnügyi drámáért, amiben a színészi mellett az asztalos tudását is megmutathatta.

Pilótaként életeket is ment.A repülés a hobbija, és több magánrepülőgép, illetve helikopter tulajdonosa. Önkéntesként tagja egy légi mentőszolgálatnak, és ilyen minőségében több alkalommal is segített már bajba jutottaknak. 2015-ben pedig ő szorult segítségre: egy motorhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania, ami olyan csúnyára sikeredett, hogy a medencecsontja és a bokája is eltörött.

Az övé volt Hollywood legdrágább válása.Háromszor nősült. Mary Marquardt 15 éven át volt a felesége, két gyerekük született. Majd a forgatókönyvíró Melissa Mathisont vette nőül (E.T., a földönkívüli, Kundun) együtt éltek 21 éven át, szintén két közös gyerekkel. Amikor Mathisontól elvált, az Hollywood valaha volt legdrágább válásának számított. 2010 óta a leginkább az Ally McBeal sorozatból ismert Calista Flockhart a felesége, akinek a fiát is örökbe fogadta.

A földbirtokán tölti az idejét.Egy Wyoming államban található 800 holdas földbirtok tulajdonosa, ahol maga építette meg a házat, amit az otthonának tart. A birtok területének mintegy felét természetvédelmi területként megőrzésre ajánlotta fel.

Hangyát és pókot is elneveztek róla.Közismert természetvédő, és ez irányú tevékenysége elismeréseképpen két állatfajt, egy közép-amerikai hangyát (Peidole harrisonfordi) és egy pókot (Calponia harrisonfordi) is elneveztek róla. Sőt, egy alkalommal neki ajánlották fel, hogy elnevezhet egy újonnan kitenyésztett lepkefajt, ő pedig a lánya, Georgia nevét választotta.