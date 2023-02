A színészek között van, aki a nyolcvanon túl is aktív és talán a sírig játszani fog, míg mások, mint például Bruce Willis, vagy éppen Jack Nicholson a betegségük miatt voltak kénytelenek idejekorán befejezni a pályafutásukat. Akadnak azonban olyanok is, akik a csúcson döntöttek úgy, hogy hátat fordítanak Hollywoodnak és civil szakmát választanak a színészet helyett.

Dolores Hart

Korának egyik legnagyobb tehetségének tartották és sokan Grave Kelly utódját látták Dolores Hartban. A színésznő kettesével szedte a lépcsőfokokat a pályája elején, egymás után játszotta az egyre nagyobb szerepeket, és olyan partnerekkel került egy filmbe, mint például Elvis Presley. Alig volt huszonnégy éves, amikor mondhatni egész Hollywood a lábai előtt hevert: ő mégis hátat fordított a filmipar fellegvárának és a világi életnek.

Felbontotta eljegyzését, szakított a filmezéssel és apácának állt. Dolores Hart, habár egyházi iskolába járt, nem a neveltetése miatt döntött úgy, hogy az Úrnak szenteli az életét. Az egyik filmje (Az ellenőr) hatására fogalmazódott meg benne a váltás gondolata, a történet ugyanis egy második világháború utáni zsidó menekültről szól, aki ráébred saját hitére. Hart később egy kolostor rendszeres látogatója lett, ahol fokozatosan rátalált a lelki békéjére. Hart a mai napig apácaként él, a kolostorában pedig szabadtéri színházat alapított.

Dan Benson

Nem mindenki választ nemes hivatást a filmezés után. Az egykori tinisztár, a Disney Channelen futott Varázslók a Waverly helyből színésze, Dan Benson pornóra cserélte a gyerekműsorokat. A fiatal színész rengeteg rajongói levelet kapott annak idején, néhányan pedig többre is kíváncsiak voltak, mint a válaszára... Benson eleget is tett a pikáns kéréseknek, ám "rajongói" kitoltak vele és feltették a netre a meztelen fotókat.

Dan Benson először traumaként élte meg a történteket, de utána a saját kezébe vette sorsának alakulását és előnyt kovácsolt a hátrányból. Létrehozta saját OnlyFans-oldalát, ahol maga árulja a pikáns képeket, és így már egykori "zaklatói" sem tudnak rajta tovább fogást találni.

David Caruso

Ki ne ismerné Horatio Caine legendás alakját, egysorosait, beállását és napszemüvegét. A Miami helyszínelők főhősét alakító színész a sorozat befejeztével szögre akasztotta a kalapját, és habár egykoron sokat foglalkoztatták, ma már sem filmben, sem tévésorozatban nem láthatjuk. Teljesen hátat fordított a színészetnek és a művészetben találta meg új szerelmét. Művészeti galériát és ruházati boltot is működtet Miamiban.

Mason Gamble

Az ünnepi tévés kínálat szinte kihagyhatatlan része a Dennis, a komisz, melynek főszereplője ma már egyáltalán nem színészkedik. Mason Gamble mindössze hétéves volt, amikor Walter Matthau oldalán eljátszhatta a rosszcsont kisgyermeket, amely meghozta számára a kritikai elismertséget és persze a hírnevet. Mason azonban hiába játszott ezt követően több filmben és sorozatepizódban, mégsem a színészetben lelt otthonra. Gamble jelenleg tengerbiológus, és a Kaliforniai Egyetem Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézetének környezettudományi és mérnöki doktora lett.

Peter Ostrum

Akárcsak Gamble, Ostrum is gyerekszínészként kezdte, majd fejezte is be a pályáját. Peter Ostrum alakította a Willy Wonka és a csokigyár című 1971-es filmben a történet egyik főhősét, a kisgyermek Charlie-t. Ez a filmes munka terelte őt jelenlegi hivatása, az állatorvosi szakma felé, ugyanis nagy hatással volt rá a stáb állatorvosa. Elkezdett foglalkozni a családja lovaival, majd elvégezte az egyetemet és azóta is állatorvosként praktizál.