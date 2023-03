Rengetegen álmodoznak arról kisgyerekként, hogy felnőve híres színészek lesznek. Ehhez azonban nem elég a tehetség, jó nagy adag szerencse is kell ahhoz, hogy az ember révbe érjen. Sajnos sokaknak mindez nem adatik meg, míg mások nem is vágynak annyira a világot jelentő deszkákra, mégis oda sodorja őket az élet.

A világsztárok felfedezésének története mindig izgalmas, hiszen sokukról kiderül, hogy nem feltétlenül szerettek volna színészettel foglalkozni. Jókor voltak jó helyen ahhoz, hogy valaki meglásson bennük valamit, a tehetség apró szikráját, amelyet aztán kőkemény munkával gyémánttá csiszoltak.

Összegyűjtöttünk néhány hírességet, akik a "véletlennek" köszönhetik, hogy ma mindenki ismeri a nevüket.

Jennifer Lawrence

Mai fejjel elég nehéz elképzelni, hogy nem volt egyenes és sima útja a sztárságig Jennifer Lawrence-nek. Az Oscar-díjas színésznő azonban mondhatni a véletlennek köszönhette, hogy felfedezték. Lawrence mindössze tizennégy éves volt, amikor családjával vakáción voltak New Yorkban, ahol szó szerint az utcán szúrta ki őt egy ügynök. Jennifer édesanyja azonban nem rajongott azért az ötletért, hogy lánya színésznő legyen, sőt volt idő, amikor inkább a modellkarrier felé próbálta terelgetni gyermekét.

J-Law tehetsége azonban már korán megmutatkozott ,és a szereplőválogatásokon lenyűgözte a filmeseket. Az édesanyja azonban azt mondta Jennifernek, hogy az ügynök hazudott és túlzott, amikor azt állította, hogy hozzá hasonló tehetséggel még nem találkozott... Jennifer Lawrence azonban minden nehézség ellenére kitartott az álma mellett, és nem kell bemutatni, hogy mára milyen pályát futott be Hollywoodban.

Charlize Theron

A dél-afrikai születésű színésznő sötét múltja közismert. Ha valakinek, hát neki nehéz gyermekkora volt, ugyanis hosszú időn át kellett elszenvedniük részeges édesapjuk kegyetlenkedéseit, mígnem egy napon az édesanyja le nem lőtte a férfit. A fiatal Charlize kiskorában megnyert egy helyi szépségversenyt, és kinyílt előtte a nemzetközi modellvilág kapuja, ő azonban táncolni szeretett volna. Elkezdte építgetni a karrierjét, de térde "felmondta a szolgálatot" és ott állt egyedül, pénz és jövő nélkül, amikor édesanyjától kapott egy repülőjegyet Los Angelesbe.

Még nem volt húszéves, amikor az angyalok városába költözött. Édesanyja tartotta el, havonta utalt neki, ám ez épp csak elég volt arra, hogy ne haljon éhen. Charlize Theron épp az aktuális csekket váltotta volna be a bankban, amikor valami zűr támadt, és nem akarták neki kifizetni a pénzt. Theron először vitatkozott a banki dolgozóval, majd könyörögni kezdett neki, hiszen pénz nélkül nem lett volna fedél a feje fölött. A szóváltásnak szemtanúja volt John Crosby ügynök is, aki sorban állt a bankban. A férfi kisegítette Theront, átadta neki a névjegyét és nem sokkal később egy kis szerepet ajánlott neki A kukorica gyermekei harmadik részében.

Ellen Pompeo

A Grace klinika sztárjának sem volt egyszerű gyerekkora. Ellen Pompeo mindössze négyéves volt, amior egy véletlen gyógyszer-túladagolás következtében elveszítette édesanyját, aki a tragédia idején harminckilenc éves volt. Ez a trauma mély nyomot hagyott Pompeóban, aki a kétezres évek elején egy interjúban azt mondta, emiatt érzi csak igazán, milyen értékes az élet. A kilencvenes évek kezdetén még tervben sem lehetett a filmes karrier, Ellen ugyanis bárpultosként dolgozott, ám ez a munka hozta meg számára a szerencsét.

Az egyik vendég ugyanis egy ügynök volt, aki munkát akart ajánlani Pompeónak, de a későbbi sztár félreértette a jeleket és azt hitte, az illető csak flörtöl vele. Pompeo és családja a kilencvenes évek derekán New Yorkba költözött, majd a reklámszerepeket kisebb tévés munkák követték. Tíz éve volt már a pályán, amikor megkapta A Grace klinika főszerepét. A kórházas dráma már majdnem húsz éve van képernyőn, emellett azonban nem nagyon vállal más szerepet, se sorozatban, se filmben.

Mel Gibson

Sok felfedezés története szinte mesébe illő, annyira hihetetlen, hogy azt is mondhatnánk, pusztán kitaláció. Nos, sztorija többek szerint kamu, ám bármi is legyen az igazság, az tény, hogy a Mad Max robbantotta be a karrierjét.

A legendárium szerint Mel Gibson az egyik barátját fuvarozta volna a szereplőválogatásra, ám az út előtti napon belekeveredett egy kocsmai verekedésbe. Az ökölpárbaj végére tele lett az arca sebekkel, karcolásokkal és kék-zöld foltokkal, így kísérte el a barátját a castingra. A film rendezőjét, George Millert lenyűgözte Gibson fizimiskája és rosszfiús beütése, ezért szerepet kínált neki a filmben. Amikor Gibson hetekkel később megjelent a forgatáson, már nem voltak ott a sebek az arcán, mivel begyógyultak. A rendező ekkor úgy döntött, nem a háttérbe küldi a fiatal Melt, hanem neki adja a Mad Max főszerepét.

Harrison Ford

Habár színészszülők gyermeke, nem nagyon voltak olyan ambíciói, hogy kövesse édesanyja vagy éppen édesapja példáját. Harrison Ford ugyan kapott kisebb szerepeket, de miután azt mondták neki, hogy a színészetből sosem fog megélni, ezért inkább kitanult egy szakmát, így lett asztalos belőle. Színpadi munkásként is kereste a kenyerét, ám a nagy fordulópont akkor következett be, amikor a Star Wars atyjának, George Lucasnak a házában dolgozott, az akkor feltörkevő filmes konyhaszekrényén. Lucas látott valamit Fordban, szerepet adott neki az Amerikai graffitiben, a többi pedig... történelem.