Vannak színészek, akiket egyetlen film vagy sorozatszerepük tett igazán híressé. Ők azok, akik bármely más filmben is tűnnek, fel mindig az egykori híres karakterükként fogjuk emlegetni őket.

Egy-egy sorozat vagy film megálmodása után az a legfontosabb, hogy a rendező és forgatókönyvíró megtalálja azt a színészt, aki a legtökéletesebben képes alakítani a kitalált karaktert. Megesik, hogy csak hosszas keresgélés után toppan be az igazi, ám abban a pillanatban, amikor megszületik benne a főszereplő figurája, mindenki tudja, hogy érdemes volt várakozás és a fáradhatatlan keresgélés. Ám az is megesik, hogy a filmbéli szereplőt vászonra vivő színész annyira tökéletesen tud azonosulni a karakterrel, hogy örökre eggyé olvadnak. Legalábbis a nézők szemében biztosan, bár mint, ahogy arról legtöbb színész nyilatkozik, sok esetben zavaró tud lenni, ha mindenhol egy az egyben a filmben játszott szerepével azonosítják.

Ők azok az egyébként nagy sikerű színészek, akik hiába próbálkoznak más-más műfajú filmekkel, örökre beleragadtak abba a skatulyába, amit a leghíresebb szerepüknek köszönhetnek. Ebből a szempontból egy remekül sikerült alakítás legalább annyira áldás, mint amennyire átok.

Gondoljunk csak bele a Jóbarátok című siker sorozat szereplőit talán még a saját családjuk is a sorozatbeli nevén szólítja, hiszen minden sejtjükkel a megformált szereplőkké váltak. A tíz évadot átölelő sorozat után mind a hat színész szeretett volna nagy szerepeket vállalni, de egyiküknek sem sikerült.

A Televíziós sorozatban sikeressé vált Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer bárhol is tűnik fel mi nézők azonnal Rachelt, Monicat, Phoebet, Joeyt, Chandlert, és Rosst ismerjük fel elsőként.

De nincs ez másképp, a világ egyik leghíresebb dokijával kapcsolatban sem, akinek a fanyar, szarkasztikus stílusa mellett biztos, hogy senki sem tud elmenni szó nélkül. Van, akit azonnal sokkol a kissé bunkó, szókimondó modor, de éppen ezért lesz Dr. House függő, mások pedig minden megtennének, hogy megvizsgálja őket a sármos, szexi de valóban szabad szájú doki, akinek esze ágába sincs fehér köpenyben fogadni a betegeit. Dr. House megformálója, Hugh Lauriere a legtöbb sorozatról adott interjúban kihangsúlyozza, hogy a magánéletében egy cseppet sem hasonlít a mások vérét örömmel szívó zsémbes dokira.

De talán éppen ez a sikerének a titka, hiszen nem titkolja, hogy amellett, hogy nagy kihívást jelentett neki a karakter nagyon imádta, hogy teljesen kifordulhat magából.

Ha már betettük a lábunkat a kórházban játszódó sorozatok ajtaján, meg kell említenünk a Grace Klinika című sorozatot, amiben ugyan a szerelmi bonyodalmak megfejtése nagyobb kihívást jelentett az kórház dolgozóinak, mint a betegségeké, az tagadhatatlan, hogy a sorozatban megforduló színészeket még a haláluk után is doktorúrként vagy doktornőként fogjuk emlegetni. Ellen Pompeo és Meredith Gray karaktere már annyira összemosódott, hogy a színésznő soha többé nem tudja magáról lemosni a szexi doktor néni szerepét, de persze az is lehet, hogy nem is akarja, hiszen a Grace Klinika volt az az első sorozat, ami feltette Ellen-t a felejthetetlen színésznők térképére.

A ma már szexi felnőttként pasiként élő Daniel Radcliffe sokak szemében örökre a kis kerek szemüveges varázsló fiú marad. Amikor gyerekként elvállalta a Harry Potter főszerepét nem is sejtette, hogy egész hátralévő életében képtelen lesz letenni a varázspálcát.

A sikerfilmek óta több sokszínű és érdekes karaktert is megformált, de mindhiába. Ő örökre Harry Potter marad.

A könyvekből született több részes filmek táborából nem maradhat ki az Alkonyattal kezdődő szexi vámpíros történet.

Robert Pattinson az elmúlt években ugyan több nagyobb mozifilmben is megmutathatta, hogy nem csak szentimentális fehérbőrű vámpírként rajonghatunk érte, de valljuk be, ő a szívünk mélyén örökre a dögös Edward Cullen lesz.