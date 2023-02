Idén is páratlan lehetőséget nyújt a pályakezdő zenészeknek és az új dalukat népszerűsíteni kívánó tapasztalt előadóknak, zenekaroknak a Duna több héten át tartó zenés dalválasztó show-ja. A műsor első, 2012-es és 2022-es évadának zsűritagjaként, valamint A Dal 2015 és 2020 versenyzőjeként egyaránt ismert Wolf Kati a Petőfi Rádió vendégeként árulta el: ő is csatlakozik az ítészekhez, hogy a közönséggel együtt keresse az év dalát.

„Rendkívül változatos mezőny vár ránk. Vannak lélekbe markoló, lírai dalok és pörgős, vagány nóták, valamint duettek is. Ez utóbbi műfaj nem kakukktojás, hiszen egy páros dal is lehet az év dala, gondoljunk csak Rácz Gergő és Orsovai Reni Mostantól című duettjére, amit még most is játszanak a rádiók. A műfajok is színesek, de egy jó dal több stílusban is működhet, ezért is született meg a döntés, hogy fordulónként különböző hangszerelésben mérettessenek meg a szerzemények" – mondta a Talpra Magyar című műsorban Wolf Kati, aki harmadik alkalommal lesz A Dal zsűritagja. 2011 legjobb női előadója hozzátette, hogy szerinte A Dal című műsor rangot ad egy előadónak – akit beválasztanak a legjobb 40 közé, az méltán lehet büszke a teljesítményére.

A Dal 2023 újabb tíz versenydala:

Mirror – Hív még

Miviana – Égni kell

Mocskonyi Dörgő – Most is ott a parton

OliverFromEarth – Utoljára látni nehéz

Pádár Szilvi – Súlytalan

Panka és Kristóf – Nincsen semmi boldogságom

Potatopatch – Színes Film

QUACK – Akkor is

Roy Galeri – Boldog vagy

Schultz Gellért feat. tá.dé – Paraván

A 40-es mezőnyből 30-ra már fény derült, pénteken 8 órától a Petőfi Rádióban az utolsó 10 versenydal is felkerül A Dal 2023 listájára. Az év dala várományosai mellett bemutatkozik a negyedik zsűritag is.