Nem kevesebb mint hat neve van

1963. február 19-én született Londonban, a hivatalos neve pedig Seal Henry Olusegun Olumide Adelo Samuel. A Seal művésznév angolul egyben fókát is jelent, ami az énekessel kapcsolatban állandó poénforrás, és ezzel maga is viccelődik, például a hangját adta A rettenthetetlen Fóka csapat című animációs filmben az egyik szereplőnek.

Nevelőszülőknél talált otthont

Egy brazil apa és egy nigériai anya gyermekeként látta meg a napvilágot, de az első néhány évben a szülei nem tudtak gondoskodni róla, ezért aztán nevelőszülőkhöz került. Itt egy darabig volt egy mostohahúga is, akivel aztán elszakadtak egymástól, és csak 40 évvel később, egy tévéshow alkalmából találkoztak újra.

A sebhelyeit gyerekkori betegség okozta

Az arcán lévő mély sebhelyek oka a szisztémás lupusz eritematózus nevű autoimmun betegség, ami gyerekkorábban jelentkezett nála, és ami enyhe esetekben bőrkiütéseket, súlyosabb esetekben sebeket és hajhullást is okoz.

Építészeti végzettséggel rendelkezik

Építészetet hallgatott főiskolán, de a végzettség megszerzése utána nem a szakmájában helyezkedett el, hanem már zenei karrierrel próbálkozott Londonban, miközben különféle alkalmi munkákból tartotta el magát.

Egy olyan számmal futott be, amit jó eséllyel más előadásában ismersz

Funk és bluesegyüttes énekese is volt, turnézott velük Japánban, Thaiföldön és Indiában is, mielőtt hazatérve Londonba igazán befutott. Az első slágerét a producer Adamskival hozták össze Killer címmel, később pedig George Michael is feldolgozta a dalt, amiből egy még ismertebb változat született.

A Seal-féle verzió:

A George Michael-féle verzió:

A legnagyobb slágerét egy sikertelen film vitte sikerre

Máig a legismertebb dala a Kiss from a Rose című szerelmes ballada, amivel Grammy-díjakat nyert és toplisták élére jutott. A dal az első megjelenésekor nem keltett nagy feltűnést, de aztán a Mindörökké Batman című, bukásnak bizonyuló film betétdalaként óriásit robbant.

A felesége terhes volt egy másik férfitól, amikor összejött vele

2004-ben kezdett el randizni a topmodell Heidi Klummal, aki ekkor terhes volt az előző párjától, a Forma 1 csapattulajdonos Flavio Briatorétól. Miután megszületett a baba, és összeházasodtak Klummal, Seal örökbe is fogadta a gyereket, és minden apai feladatot ő vállalt mellette, miközben Briatore távol maradt a házaspár kérésére.

Heidi Klummal minden évben újra összeházasodtak

Miközben három közös gyermekük is született, Klum és Seal évente szertartást rendezett a házasságkötésük évfordulóján, és ilyenkor újra megerősítették a fogadalmukat egymást iránt, miközben nagyot buliztak a barátaikkal. Ez az "újraházasodás" az elmondásuk szerint megerősítette a kapcsolatukat, de úgy tűnik, nem eléggé: 11 évnyi házasság után végül elváltak útjaik.

Most megtudhatod, mik a kedvenc dalai

A BBC Radio 2 kérésére összeválogatta a kedvenc zeneszámait, amelyek a következők: