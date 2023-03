1. A Forbes magazin felmérése szerint Micimackó a világ legértékesebb fiktív karaktere. Csak a 2002-es évben 5,9 milliárd dollárnyi bevételt hozott a különféle termékek révén a jogait birtokló Disney vállalatnak.

2. A csacsi öreg medve 1925 karácsonyán született: egy londoni lap hasábjain ekkor jelent meg az első mese a szereplésével. Az első Micimackó könyv 1926-ban jött ki, a folytatása (Micimackó kuckója) 1928-ban. A magyar kiadások általában egy kötetben jelentetik meg a két mesegyűjteményt.

3. A Micimackó-mesék alakjait az író, Alan Alexander Milne kisfia, Christopher Robin (a mesékben Róbert Gida) kitömött játékállatai ihlették. A New York Public Library kiállításán ma is láthatók Christopher Robin eredeti gyerekjátékai.

4. Christopher Robin játékmackója az Edward nevet viselte. A mesékben viszont már Winnie-the-Pooh lett a neve a londoni állatkert híres, Winnie nevű fekete medvéje nyomán.

5. A felnőtt Christopher Robin nem szerette a Micimackó-meséket, mivel a gyerekkorának kiárusítását látta bennük. Amikor pedig a szülei ellenezték a házasságát a saját unokatestvérével, végképp eltávolodott tőlük.

6. A. A. Milne 1956-ban hunyt el, és ezt követően a Disney vállalat fokozatosan felvásárolta a Micimackó-jogokat az örökösöktől. Az első Micimackó-rajzfilmet (Micimackó és a méhecskék fája) 1966-ban készítették el.

7. A Disney sokáig csak rövid rajzfilmeket készített a Micimackó-mesékből, ezeket más filmjeikkel párban vetítve adták le a mozikban. Az első egész estés Micimackó-mozifilm 1977-ben jelent meg Micimackó kalandjai címmel.

8. A Micimackó-könyvek 1935-ben és 1936-ban jelentek meg először magyarul, Karinthy Frigyes legendásan szellemes, klasszikus fordításában.

9. Karinthyn kívül egy másik nevezetes magyar Micimackó-fordító is tevékenykedett. A Brazíliába emigrált Lénárd Sándor latin nyelvre ültette át a meséket Winnie ille Pu címmel 1958-ban. A könyv felkerült a New York Times bestsellerlistájára is, a valaha megjelent latin nyelvű kötetek közül egyedüliként.

10. Micimackó magyarországi kultuszát az is jól mutatja, hogy még közterületet is elneveztek róla. A budapesti 23. kerületben ugyanis található egy Micimackó utca.

11. 1969 és 1972 között a Szovjetunióban is készültek Micimackó-rajzfilmek, ezekre a Disney stúdió külön engedélyt adott, hogy ezzel is elősegítsék a hidegháború két nagy szembenálló tömbje közötti politikai enyhülést.

12. Ahol viszont bizonyosan nem fognak mostanában Micimackót látni, az Kína. Az országot vezető Hszi Csin-ping ugyanis az internetezők szerint módfelett hasonlít Micimackóra, ebből pedig mémek sora született, ami a kommunista államhatalom elleni tiltakozás eszközévé is vált. Mint ilyet pedig jól be is tiltotta a diktatúra cenzúrája, még netes keresőkifejezések formájában is.

13. Évtizedeken át csak animációs filmek készültek Micimackó közreműködésével, a sort a 2018-as Barátom, Róbert Gida törte meg. Ennek története a felnőtt Róbert Gidáról szól, aki elfeledkezett a gyerekkori játékairól, de egy Micimackóval történő találkozás mindent megváltoztat.

14. Micimackós horrorfilm viszont pláne nem készült még egészen idáig, de most már ilyen is van: március 2-től játsszák a hazai mozik a Micimackó: Vér és méz című filmet, ami minden komolyságtól mentesen azzal a gondolattal játszik el, hogy mi történt volna, ha a Százholdas Pagony lakói csúnyán megvadulnak, miután Róbert Gida magukra hagyta őket.

15. Egy ilyesfajta alternatív Micimackó-sztori azért is kerülhet már a mozikba, mert Amerikában lejártak Milne meséinek és karaktereinek szerzői jogai, így mostantól több ilyesfajta kísérleti megközelítésre számíthatunk. Európában ugyanakkor csak 2026-ban, a szerző halála után szokásos 70 év elteltével járnak majd le a nemzetközi Micimackó-jogok.