Shorter sajtósa, Alisse Kingsley megerősítette a zenész halálhírét a The New York Times és a The Washington Post című amerikai napilapoknak. A csütörtökön bekövetkezett halál okáról egyelőre semmit sem tudni.



Shorter tenorszaxofonon szerzett nevet magának Art Blakey dobos Jazz Messengers nevű együttesében az 1950-es évek végén, majd a hatvanas években csatlakozott Miles Davis trombitás legendás kvintettjéhez, amelynek Herbie Hancock zongorista, Ron Carter basszusgitáros és Tony Williams dobos is a tagja volt.



Shorter írta az együttes leghíresebb dalait, köztük az E.S.P.-t és a Nefertitit. Davis szerint ő volt a kreatív géniusz az együttesben, aki "megértette, hogy a zenei szabadság azt jelenti: ismerni kell a szabályokat annak érdekében, hogy a kedvünkre alakíthassuk őket".

Shorternek saját zenekara is volt, és olyan albumokat készített, mint a Juju, a Speak No Evil és az Adam's Apple. Utóbbin szerepelt a Footprints című legendás dal, amely később a jazz egyik alapműve lett.





1969-ben társalapítója volt a Weather Report nevű, fúziós jazzt játszó zenekarnak. Ekkoriban kezdett el a szopránszaxofonra összpontosítani. A zenekarhoz fűződik minden idők egyik legkelendőbb jazzlemeze, a Heavy Weather (1977).



2000-ben Shorter megalakította első állandó akusztikus együttesét Danilo Perez zongoristával, John Patitucci basszusgitárossal és Brian Blade dobossal. Együttműködésükből négy album született.

A zeneszerző Esperanza Spalding énekesnő-basszusgitárossal közösen írt egy operát is Iphigeneia címmel, amelyet 2021-ben mutattak be.



Shortert több családi tragédia sújtotta. 1985-ben meghalt a második feleségétől, Ana Maria Patriciótól született lánya, majd 1996-ban az asszony is életét vesztette, amikor egy utasszállító repülőgép röviddel New York-i felszállása után felrobbant.