A kétszeres Oscar-díjas Tom Hanks idén a legjobb lett a legrosszabbak között. A szombaton bejelentett Arany Málna-díjak közül ő kapta a legrosszabb férfi mellékszereplőnek és a legrosszabb képernyős párosításért járó díjat is. A legrosszabb film 2022-ben a Szöszi lett, amely Marilyn Monroe-ról szól.

Hanks az Elvis című filmben a rock and roll legenda menedzserét, Tom Parkert alakítja, akit kegyetlen és korrupt figuraként jelenít meg a képernyőn. Sok kritikus és rajongó lesújtó véleménnyel volt a játékáról, különösen a megjátszott akcentusáról. Ezért lett 2022 legrosszabb férfi mellékszereplője Tom Hanks, a legrosszabb képernyős párosítás díját pedig szintén neki ítélték a filmben mutatott "latexarca", a szerepéhez viselt maszk miatt.





Az Ana de Armas főszereplésével Marylin Monroe-ról készített Szöszi című filmnek ítélték idén a legrosszabb filmnek járó Arany Málna-díjat, s egyben a legrosszabb forgatókönyvnek járó "kitüntetést" is bezsebelhették idén az alkotók. Mindezt annak ellenére, hogy Ana de Armas jelölt a vasárnapi Oscar-díjátadón a legjobb női főszereplő kategóriában.





A legrosszabb férfi főszereplő 2022-ben a Michael Morbiust alakítő Jared Leto lett. A legpocsékabb női mellékszereplő is a Morbiusban szerepelt; Adria Arjona, aki dr. Martine Bancroftot játssza a filmben.



Díjazzák azt is, aki egy Arany Málna után mégis fel tud állni, és ismét jelentős alakítást tesz le az asztalra; ezt a kitüntetést idén Colin Farrellnek ítélték oda A sziget szellemeiben nyújtott alakításáért. Farrell az Oscar-díjra is esélyes vasárnap.



A legrosszabb női főszereplőnek járó díjat az Arany Málna testülete saját magának osztotta ki, miután a szavazólapra felkerült a Tűzgyújtó 12 éves főszereplője, Ryan Kiera Armstrong, ami miatt rengeteg támadás érte a díjazókat, és Armstrongot végül le is vették a listáról.



A magát az Oscar undok unokatestvérének tekintő Arany Málna-díjakat 1980 óta ítélik oda. A kiválasztásban mintegy 1100 szakmabéli dönt az Egyesült Államokban, és a világ több mint 20 másik országában.