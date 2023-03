Büszke munkásosztálybeli származására

1933. március 14-én született Londonban, az édesanyja bejárónőként, az édesapja egy halpiacon dolgozott. Tipikus külvárosi munkáskörnyezetben nőtt fel, az erről tanúskodó, ún. „cockney" akcentusát pedig tüntetőleg megtartotta azután is, hogy híres színész lett belőle.

Sir Maurice Joseph Mickelwhite néven ütötték lovaggá

A Michael Caine művésznév: eredetileg Maurice Joseph Mickelwhite néven látta meg a napvilágot. A színészi karrierje kezdetén a Michael Scottként kezdett el szerepelni, de aztán gyorsan kiderült, hogy van már egy ilyen nevű kolléga a szakmában. Amikor az ügynöke sürgetőleg rákérdezett, hogy mi legyen az új művészneve, Caine épp egy mozi előtt állt a telefonfülkében, vele szemben pedig a Zendülés a Caine hadihajón című film plakátja ágaskodott. A hivatalos nevét viszont csak 2016-ban változtatta meg (elege lett az állandó magyarázkodásból a reptereken), így amikor az angol királynő 2000-ben lovaggá ütötte, Sir Maurice Joseph Mickelwhite lett belőle.

Az édesanyja halálakor tudta meg, hogy van egy féltestvére

Abban a tudatban nőtt fel, hogy egyetlen öccse van. Annál nagyobb meglepetésként érte az édesanyja halála után a kiderülő titok: született egy féltestvére is, aki olyan súlyos epilepsziában szenvedett, hogy az egész életét intézetben kellett töltenie. Az édesanyja egy korábbi kapcsolatából származott a rejtélyes féltestvér, és az egész család előtt titkolta a létezését, miközben rendszeresen látogatta.

Már azelőtt Sassoon-hajvágást kapott, hogy az híressé vált volna

Mégpedig azért, mert kezdő, csóró színészként egy albérleten osztozott a későbbi világhírű fodrásszal, Vidal Sassoonnal. De lakótársa volt a szintén sztárrá váló Terence Stamp is, és közeli barátságot ápolt a drámaíró nagyság Harold Pinterrel és John Lennonnal is.

A kávényomokból jött rá, hogy befutott

A nőcsábász Alfie szerepe hozta meg számára a befutást Angliában 1966-ban. Egy idő után elkezdett olyan forgatókönyveket kapni, amiken már nem voltak kávéscsésze-lenyomatok, és innen tudta, hogy neki küldik el azokat először, azaz sínen van a karrierje.

Napi két üveg vodka volt az adagja

Az 1960-as években meglehetősen önpusztító életet élt: a saját bevallása szerint átlagban napi két üveg vodkát és nyolcvan szál cigit fogyasztott. A cigarettázásról Tony Curtis tanácsára szokott le 1971-ben, ezután már csak a szivarozást engedte meg néha magának, majd a 70. születésnapja után azzal is felhagyott.

Különleges Oscar-rekordot tart

Kétszer nyerte el a legrangosabb filmes díjat, mindkétszer mellékszereplőként (Hannah és nővérei, Árvák hercege). Ezen kívül további négy alkalommal jelölték Oscarra, és azon kevés színész közé tartozik, akit öt különböző évtizedben is jelöltek a díjra. Rajta kívül ezt csak Paul Newman, Laurence Olivier és Jack Nicholson mondhatja el magáról.

Felvállalja, hogy bizonyos filmeket csak a pénzért forgatott le

Nem kenyere a sztárok ilyenkor szokásos köntörfalazása: ő bizony megmondja, hogy egy-egy filmet csak azért vállalt el, mert kellett a pénz. A legrosszabbnak tartott filmjéről például így nyilatkozott: "Máig nem láttam A cápa bosszúját, de minden szempontból szörnyű élmény volt. Viszont láttam a házat, amit az érte kapott gázsiból építettem, és az csodálatos."

Egy brazil tévéreklámban figyelt fel élete szerelmére

Tévénézés közben szabályosan beleszeretett egy brazil kávéreklámban szereplő modellbe, és elhatározta, hogy felkutatja. Szerencséjére kiderült, hogy Shakira Baksh épp Londonban él, de ez nem könnyítette meg Caine dolgát: nem kevesebb, mint 12 alkalommal kellett randevúra hívnia a nőt, mire igent mondott. Azóta együtt vannak, és idén ünneplik az 50. házassági évfordulójukat.

Imádja a kvízeket

Az egyik hobbija a mindenféle különleges adatok megtanulása, például a Guinness Rekordok Könyvéből. Sőt, szeret ezekkel társaságban is előhozakodni, akár kéretlenül is. Még könyveket is kiadott kvízkérdésekkel Not Many People Know..., azaz „Nem sokan tudják, hogy..." címmel.