Magyar anyától született.

Bármennyire is magyaros hangzású a vezetékneve, de nem apai oldalról magyarok a gyökerei. Történészprofesszor édesapja, Elliot Brody lengyelországi zsidók leszármazottja, míg a fotóművész édesanyja, Sylvia Plachy magyar menekültként érkezett a családjával Amerikába az 1956-os forradalom után.

A rossz társaság ellenszereként kezdett el színészkedni.

A családjuk szerény anyagi körülmények között élt New York egy meglehetősen rossz hírű környékén, és Adrien Brodyt azért íratták be a szülei színjátszó órákra, mert aggódtak az utcai bandák miatt, akikkel elkezdett együtt lógni. Gyorsan tehetségesnek bizonyult, és 13 éves korára már egy tévéfilmben és egy off-Broadway színpadi előadásban is szerepet kapott.

Háromszor tört el az orra.

Hosszú, arisztokratikus orra az egyik védjegye, de többször meg is gyűlt már vele a baja forgatások közben. Háromszor tört el a kamerák előtt akciójelenetek kivitelezése közben, de még így se ezek a legkellemetlenebb sérülései: 1992-ben egy motorral akkorát esett, hogy átrepült egy autó felett, és fejjel a járdán landolt. Hónapokig tartott a felépülése.

Szakított a barátnőjével egy szerep kedvéért.

A karrierje nagy áttörését A zongorista főszerepe hozta el számára 2002-ben. A második világháború legsúlyosabb viszontagságain keresztülment zongoraművész, Władysław Szpilman szerepére készülve megtanult Chopint játszani, felvette a saját nagypapája lengyel akcentusát, tovább 60 kilónál is soványabbra fogyott, eladta a kocsiját és a lakását, és szakított a barátnőjével, hogy minél jobban átérezze a figura sanyarú sorsát és magára hagyatottságát.

Nem akármilyen Oscar-rekordot tart.

A zongorista főszerepéért elnyerte az Oscart is, amit a színpadon egy emlékezetes csókkal köszönt meg a díjátadó Halle Berrynek. A győzelmével és a 29 éves életkorával ő lett minden idők legfiatalabb Oscar-díjasa a legjobb férfi főszereplő kategóriájában, ezt pedig azóta sem tudta megdönteni senki.

Nem gondolnád, hogy milyen zene a kedvence.

Óriási rajongója a hip-hop zenének. A kedvenc együttese a Beatnuts, de közeli barátságot ápolt Tupac Shakurral is, miután együtt szerepeltek az 1996-os Önpusztítók című filmben. Hip-hop produceri ambíciókat is dédelget, ezen a téren a mentora a legendás RZA.

Ő Hollywood egyik leghíresebb agglegénye.

Sosem házasodott meg, és sosem vállalt gyereket, a kapcsolatairól is csak ritkán születnek hírek. Az bizonyos, hogy 2006 és 2009 között a spanyol modell-színésznő Elsa Patakyval éltek együtt, sőt az eljegyzésig is eljutottak. 2020 óta pedig az angol divattervező Georgina Chapman a párja, aki korábban a szexuális zaklatási ügyeibe belebukó producer, Harvey Weinstein felesége volt.

Magyar rendező filmjében is szerepelt.

2010-ben személyesen Antal Nimród rendező és Robert Rodriguez producer választotta ki őt a Ragadozók főszerepére, amiben a korábbi szerepeihez képest szokatlan módon igazi akciósztárt, egy kemény kommandóst alakított. Ennek érdekében persze fizikailag is átalakult: több mint 10 kiló izmot pakolt magára a forgatás kezdetére.

Már az ötödik filmben dolgozik együtt a kedvenc rendezőjével.

Az egyedi stílusú rendező, Wes Anderson jó ideje szereti minden filmjébe betenni Adrien Brodyt, még ha időnként kisebb szerepekre is. Az Utazás Darjeelingbe, A fantasztikus Róka úr, a Grand Budapest Hotel és A Francia Kiadás után pedig idén érkezik az újabb közös filmjük, az Asteroid City.