Kállay-Saunders zenéit az utóbbi két évben a világ egyre több pontján hallgatják, két dalával ("OCEAN", "WHY") Európában és a balkáni régióban is rádiós sikereket ért el, görög kiadójával (down2earth) új lemezzel is készül. A csodálatosan épülő globális hírnév mellett azonban Andris itthon is egyre aktívabb, szólóprojektje mellett idén újra alkot a fesztiválzenekar, The Middletonz együttessel, április 21-én már élőben meg is lehet őket hallgatni az Ellátóház színpadán.

A most debütáló "HOMESICK" Andris állandó munkatársával, a producer-dalszerzővel, anatuval és a világhírű producerrel, Dale Breckerrel közösen készült el - aki nem mellesleg Harry Stylesnak, Jack Harlow-nak vagy épp a Grammy-díjas, elektronikus duónak, a Rüfüs Du Solnak látta el produceri munkálatait. A végeredmény egy fülbemászó gitártémával átszőtt, igazi táncolós R&B felvétel lett, Andris hihetetlen egyedi vokáljával.

Rejtélyesen így mesélt Andris megszületett felvételének hátteréről:

"Az összes dal, amit írok, az velem történt, vagy első kézből vagy a közvetlen környezetemben tapasztaltam. A «HOMESICK« arról a lányról szól, akivel amióta nem vagyok együtt, már semmi sem ugyanolyan, mert benne találtam az otthonom. Amióta ő nincs, csak élem az életem, mosolygok kifelé, de belül szomorú vagyok, sok a kérdőjel bennem. Ott van a félelem, hogy mi van, ha úgy éli le két ember az életét, hogy habár a szívükben együtt vannak, de valójában sose lesznek egymáséi teljesen. Ez egy visszatérő témám, mert az egyik régebbi dalom, a »JULIET«-ben is megjelent már ez az érzés, amiben két ember öregkorára észreveszi, hogy egész végig csak egymást akarták."

A látványos videóklipben pedig a színésznő-énekesnő Kovács Gyopár testesíti meg Andris által felidézett, egykori szerelmét!