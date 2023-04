Igazából Murphynek hívják, meleg srácként futott be, egy kollégája tévedésének köszönheti Kisujj szerepét, és a hazája egyik leghíresebb szülöttjét alakítja a következő filmjében. A nagyszerű ír karakterszínész, Aidan Gillen 55. születésnapját nagy adag róla szóló érdekességgel ünnepeljük.

Igazából Murphynek hívják

A hivatalos neve Aidan Murphy, máig ez áll az irataiban, és a gyerekei vezetékneve is Murphy lett. A Gillen az édesanyja lánykori neve, és azért kezdte el ezt használni színészi karrierje kezdetén, mert már volt egy másik Aidan Murphy a regisztrált színészek között, ilyenkor pedig a szokásjog szerint a fiatalabbnak kell valahogy megkülönböztetnie magát.

Hatgyerekes családba született

1968. április 24-én az írországi Dublinban látta meg a napvilágot, egy hatgyerekes család legfiatalabb tagjaként. Az édesapja építészként, az édesanyja ápolóként dolgozott. Az egyik nővére, Fionnuala Murphy is színész lett, John Paul Murphy nevű bátyja pedig drámaíró.

Egy éven át csak filmeket nézett

Saját bevallása szerint akadt egy év az életében, amikor szinte csak filmnézéssel töltötte az időt. A középiskola után és a színészi pályára lépés előtt ugyanis volt egy „üres" éve, akkoriban pedig habzsolta a filmeket a horroroktól a régi európai művészfilmekig. Leginkább a Mickey Rourke és Sean Penn szereplésével készült filmeket szerette, ők lettek a színészi példaképei is.

Videotékában készült a gyilkolásra

Az 1997-es Mojo című filmben gyilkost játszott, méghozzá először életében. Erre is filmek segítségével próbált meg felkészülni, szóval kivett a helyi tékából két kazettát: az egyiken igazi kivégzések voltak láthatók, a másik a náci Harmadik Birodalom történetével foglalkozott. Utólag úgy látja, semmit nem segített ez a felkészülésben, és sosem felejti el a kölcsönző dolgozójának tekintetét sem.

Meleg srácként futott be

Nagyot kockáztatott a kilencvenes évek végén, amikor elvállalta A fiúk a klubból egyik főszerepét, hiszen korábban sosem készült még tévésorozat meleg karakterekkel a középpontban. A széria viszont nagy siker lett, ahogyan a belőle készült amerikai változat is, Gillen azóta is szereti a kockázatos szerepeket, közben pedig nem aggóik, hogy milyen hatással lesz ez az imidzsére, mint azt szerinte az amerikai színészek teszik.

Eredetileg nem is ő játszotta volna Kisujjt

A karrierje eddigi legismertebb szerepét a Trónok harca hozta el, amiben az intrikus Petyr „Kisujj" Baelisht alakította. A szerepre először egy másik kiváló brit karakterszínészt, Tom Hollandert kérték fel, ő azonban visszautasította a lehetőséget, amit azóta is bán.

Énekesnő a párja

Még tizenévesként ismerkedett össze Olivia O'Flanagan-nel, aki később a felesége és két gyermekének anyja lett. A házasságuk 2014-ben ért véget. 2017 óta Gillen a szintén ír énekesnő, Camille O'Sullivan párja.

Mindig hazahúzta a szíve

Többször is elköltözött Írországból: először 19 évesen a színészi karrierje beindítása céljából Londonba, majd az amerikai sorozatok és kedvéért a tengerentúlra is. De mindig visszatért a hazájába, és az utóbbi években már végleg odahaza telepedett le.

Maffiózó után világhírű írót játszik

Az utóbbi időben leginkább a Kingstown polgármestere című sorozatban láthatták őt a nézők, a gengszterfőnök Milo szerepében. Az ír mozik április közepén mutatták be a főszereplésével készült Barber című magánnyomozós filmet, és premierre vár a Dance First című produkció is, amiben hazája híres szülöttjét, az író James Joyce-t alakítja.