Az édesapja dadogásából merített színészi ihletet, elitegyetemen végzett történészként, világutazóként is világhírű, és nem tartja magát kedves embernek. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 80. születésnapját ünneplő Michael Palin kapcsán.

Máig ragaszkodik vidéki szülővárosához

1943. május 5-én az iparváros Sheffieldben született, az édesapja a helyi acélműben dolgozott mérnökként. Noha hamar elkerült onnan, Palin számára megmaradt az érzelmi kötelék Sheffielddel, és máig a Sheffield United focicsapatának szurkolója.

A dadogást otthonról hozta

Az édesapja erősen dadogott, az ezzel járó feszültség pedig Palin szerint el is távolította őt némileg a családtagjaitól. Volt tehát kit tanulmányozni, amikor később a különféle szerepeiben Palin is elővette a dadogást színészi eszközként, a leghíresebb esetben A hal neve: Wanda mozifilmben.

Elit iskolában végzett történészként

Már középiskolásként is egy drága gimnáziumba járt – mint később felfedezte, az édesapja a fizetése felét a tandíjára költötte. A felsőoktatási tanulmányait pedig a híres oxfordi egyetemen végezte modernkori történelem szakon. Itt ismerkedett meg Terry Jones-szal, akivel aztán írótársak lettek humoros tévéműsorok számára, és ott szedték össze a világhíressé vált Monty Python-csapat többi tagját.

Több mint 60 éve van együtt a feleségével

Egy 1959 nyarán történt vakáción, még tinédzserként ismerkedett össze Helen Gibbinsszel, aki aztán élete szerelme lett. 1966 óta tart a házasságuk, három gyerekük született, akik közül Rachel Palin szintén a szórakoztatóiparban helyezkedett el tévés producerként és rendezőként.

Terry Gilliam szoktatta le a dohányzásról

Hosszú évekig erős dohányos volt, és amikor egy alkalommal a Monty Python-társ Terry Gilliam-mel és a feleségeikkel négyesben vacsoráztak, meglepve vette észre, hogy elfogyott a cigarettája. Rémülten elkezdett aprópénzt keresni, hogy az éjszaka közepén egy automatából szerezhessen egy csomaggal, mire Gilliam függőnek nevezte. Ez annyira beakadt Palinnak, hogy nemcsak aznap este, de soha többet sem gyújtott rá.

Nem szereti a hírnevet

Sosem vágyott a sztárságra, szerinte rendkívül fárasztó dolog. El sem tudja képzelni, hogyan képesek a hollywoodi csillagok úgy élni, hogy több tucat ember veszi őket körül folyamatosan, és reflektál az életükre különböző aspektusokból. Palin csak a feleségét, a gyerekeit és az unokáit szereti maga körül tudni.

Világutazóként is világhírű

A Monty Python és komikus-filmszínészi pálya után a hobbijából csinált magának új karriert. Elkezdett útikönyveket írni és tévés utazóműsorokat forgatni, ezek révén pedig eljutott ez Északi- és a Déli sarkra, a Szaharába és a Himalájára is, sőt, még az elzárt kommunista diktatúra Észak-Koreába is beengedték forgatni.

A közelmúltban tért vissza a színészethez

Az 1997-es Fészkes fenevadak után két évtizedig nem vállalt szerepet mozifilmben, és ezt csak a Sztálin halála kedvéért törte meg. A fekete humorú politikai szatírában azt a Vjacseszlav Molotovot alakította, aki Sztálin nevében megegyezett Hitlerrel a második világháború előtt többek között Lengyelország felosztásáról.

Nem tartja magát kedves embernek

Az általános vélekedés vele kapcsolatban az, hogy az egyik legkedvesebb ember a világon, de szerinte a felesége és a gyerekei ezzel kapcsolatban mást mondanának. Saját bevallása szerint nagyon hirtelen haragú tud lenni, akár olyan elképesztő vétségek kapcsán is, mintha valaki otthon a rövid szögeket a hosszú szögeknek való dobozba pakolja.

A személyében egy lovagot tisztelhetünk

2019-ben az angol királynő lovaggá ütötte a kultúra, utazás és földrajz terén végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseképpen, így azóta a hivatalos neve Sir Michael Edward Palin.