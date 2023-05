Egyszerre angol, spanyol, olasz és amerikai

1953. május 24-én Londonban született egy olasz anya és egy spanyol apa gyermekeként. Angliában nőtt fel, és kezdte el a színészi pályát, de jó ideje az Egyesült Államokban él, és 2004 óta amerikai állampolgársággal is rendelkezik.

Lecsípett egy betűt a nevéből

Eredetileg Alfredo Molinának keresztelték, de 21 évesen elhagyta a nevéből az o betűt, és csak simán Alfred lett az ügynöke tanácsára. Attól tartottak ugyanis, hogy az Alfredo túlságosan beskatulyázná őt a latin származású karakterek közé.

A bevándorló hátterének köszönheti az egyik fő erényét

A beskatulyázást olyannyira sikerült elkerülnie, hogy végül arról lett híres, mennyiféle nemzetiségű figurát eljátszott már. A nézők láthatták őt többek között angol, amerikai, spanyol, olasz, francia, mexikói, kubai, iráni és orosz karakterek bőrébe is bújva, és ezek mindegyikéhez külön akcentust is használt. Szerinte azért is bánik könnyen az akcentusokkal, mert nemcsak a szüleitől tanult meg több nyelvet is, de olyan környéken nőtt fel, ahol hozzájuk hasonlóan szintén bevándorló hátterű munkáscsaládok éltek a világ minden tájáról érkezve, így a gyerekeik mind különbözőképpen beszéltek.

Utcazenészként kezdte a szórakoztatást

Miközben színésznek tanult, valahogyan el kellett tartania magát és fizetnie a betegbiztosítását, ezért az utcán lépett fel zenei és standup számokkal. 24 évesen viszont egyből a híres Royal Shakespeare Company szerződtette őt, és rövid időn belül elismert színpadi színésszé vált Angliában.

A gyereke Indiana Jonesnak köszönheti a babaruháit

A mozifilmes debütálását egy igazi filmtörténeti klasszikus, Az elveszett frigyláda fosztogatói hozta el. Molina ekkoriban nem volt túlságosan jól eleresztve anyagilag, és máig hálás az Indiana Jones-filmnek, hogy az érte kapott gázsiból a születendő gyermekének mindent meg tudott vásárolni.

Alzheimer-kór miatt vesztette el a feleségét

1986-ban vette feleségül a nála 16 évvel idősebb színésznőt, Jill Gascoine-t, akitől egy lánya született, és együtt nevelték fel a nő előző kapcsolatából származó két fiát is. A feleségénél a 2013-ban diagnosztizáltak Alzheimer-kórt, ami végül 2020-ban a halálát is okozta. Molinára időközben újra rátalált a szerelem, és 2021 augusztusa óta a Jégvarázs-filmek rendezőjeként ismert Jennifer Lee a felesége.

Nem bírja zene nélkül

Igazi zenerajongó, aki mindig hord magánál valami zenelejátszó eszközt, sőt elveszve érzi magát ezek nélkül. Főként világzenét szeret hallgatni, kedvence az etiópiai muzsika, de a jazzt is kedveli, az édesanyja emlékét pedig régi olasz popslágerekkel idézi fel.

Legófigurákat mintáztak róla

Három alkalommal is belekerült egy-egy legókészletbe. Az egyik legismertebb szerepe, a Pókemberrel küzdő gonosz Doctor Octopus természetesen megkapta a maga legóváltozatát, de készült ilyen Az elveszett frigyláda fosztogatóiban és a Perzsia hercegében játszott figurái nyomán is.

Nyomozóként és bankrablásban is láthatod

Legutóbb a Three Pines című krimisorozat főszereplőjeként, nyomozóként láthatták őt a nézők. A közeljövőben pedig ismét a moziban bukkan majd fel, már leforgatta a The Instigators című bankrablós filmet Matt Damonnal és Casey Affleckkel, és előkészítés alatt áll a Road to Capri című utazós vígjátéka.