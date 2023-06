Az intézmény keddi közleménye szerint napközben a szokásos rendnek megfelelően lesz nyitva az állatkert, majd este hétkor nyit újra a Szent Iván-éjre érkező látogatók előtt. A programok 11 óra utánig tartanak, a kapukon belépni fél 11-ig lehet, az érdeklődők éjfélig tartózkodhatnak majd az állatkert területén. Mint kiemelik, az este programjai között szerepelnek állatos élményprogramok, így az oroszlánfókashow, merüléses cápaetetés és elefánttréning, a kert több pontján pedig fényfestés is lesz. A Varázshegyben egész este planetáriumi vetítéseket tartanak, valamint lesz arcfestés, kreatív kézműveskedés, buborék játszótér, szerelmi jóslás, titkosírás, bátorságpróba, boomwhackers, interaktív zenebemutató és ökohangszer-készítés is.





A látogatók a Főkapu tér színpadán interaktív zsonglőrelőadást, a Fandyr zenekar koncertjét, a Tűzfészek Társulat bemutatóját, valamint Pál Dénes fellépését láthatják és hallhatják, ugyanitt lesz táncház és tűzugrás is a Berka együttessel. A Holnemvolt Vár színpadának programjai között szerepel lószerszámos zsákbamacska, dzsungelvarázs tűztáncshow, valamint SmartPoi fényzsonglőrshow.



Az est programját érdekes ismeretterjesztő előadások teszik teljessé: a vidrák kifutója mellett a csillagászatot és a tengeri élővilágot, a tevekifutónál pedig a totemállatokat és a gyümölcsevő denevéreket bemutató eseményeket tartanak, sőt, az is kiderül, mit csinálnak a bogarak Szent Iván éjjelén. A Japánkertben megelevenedik a sámánok világa a sámáni révület, illetve a Sámánasszony meséi programon, valamint a vurstlizóna játékai is működnek egész este, köztük a több mint száztíz éves, falovas-hintós Schäftner-körhinta.