Görög volt, de nem úgy

Georgios Kyriacos Panayiotou néven látta meg a napvilágot 1963. június 25-én Angliában. A görög származása közismert, de az kevésbé, hogy az édesapja valójában Ciprusról vándorolt ki Nagy-Britanniába, és hogy az énekes édesanyja ízig-vérig angol volt.

A sulis haverjával lett világhírű

Az iskolában ismerte meg a legjobb barátját, és Andrew Ridgeley-vel kettesben alapították meg a Wham! popzenekart, amivel világhírűvé váltak. A zenekar öt éven át állt a tinilányok tomboló rajongásának kereszttüzében, utána szétváltak a barátok útjai. De csak szakmailag, mert közben ugyanúgy megmaradt közöttük a szoros személyes kapcsolat.

Éveken át a fiókban tartotta az egyik leghíresebb dalát

Már 17 évesen megírta a Careless Whisper című számot, ami aztán hosszú évekkel később az első gigaslágere lett szóló előadóként. Inkább várt a kiadásával, mert nem érezte a Wham! profiljába illőnek, és végül a tökéletes pillanatban sikerült előállnia vele.

Félénkségből hordott napszemüveget

Az imidzséhez hozzátartoztak a napszemüvegek, amik ráadásul rendkívül jól is álltak neki. A Faith című első szólóalbumához készült klipben szerepelt először tudatosan ilyen szettben, de a magánéletben ekkor már régóta ragaszkodott a napszemüvegekhez, mivel így el tudta kerülni a szemkontaktust az őt felismerő emberekkel.

Sosem gondolnád, ki rendezte a szupermodellekkel teli klipjét

A Freedom 90 című slágeréhez készült videoklip a maga idejében azért vált híressé, mert olyan szupermodellek szerepeltek benne, mint Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, vagy Christy Turlington. A rendezője akkor még nem volt híres, de azóta azzá vált: David Fincher ma már a kortárs mozi egyik legfelkapottabb alkotója olyan filmekkel, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, vagy a Holtodiglan.

Börtönben kapott levelet az egyik Beatles-tagtól

Nagy rajongója volt a Beatles zenekarnak, megvásárolta egy árverésen John Lennon zongoráját is, hogy aztán a liverpooli Beatles Múzeumnak ajándékozza. Paul McCartney-tól pedig akkor kapott levelet, amikor a legnagyobb szüksége volt rá: 2010-ben a rácsok mögött, ahova bódult állapotú járművezetés miatt került. McCartney igyekezett lelket önteni belé, és felidézte azt az esetet, amikor neki kellett 10 napra börtönbe vonulnia Japánban némi marihuána miatt. George Michael végül nyolc hetet töltött a rácsok mögött, természetesen a jogosítványa elvesztése, méretes bírság és közmunkára ítélés mellett.

A dalai bevételeit jótékony célra ajánlotta fel

Ő volt az egyik legtöbbet jótékonykodó híresség, több millió fontra tehető az összeg, amit ilyen célra adományozott el. De önkénteskedett hajléktalan állomáson is, adott ötezer fontnyi borravalót egy pincérnőként dolgozó egyetemistának, vagy juttatott el névtelenül 25 ezer fontos adományt egy nőnek, akit egy kávézóban hallott meg beszélgetni az adósságairól. A Jesus to a Child című dalából befolyó bevételeket egy gyerekekkel foglalkozó alapítványnak, a Don't Let The Sun Go Down On Me duettjéből jövő pénzeket AIDS-segélyszervezetnek juttatta.

Videoklipben gúnyolta ki az őt letartóztató rendőrt

Egy Los Angeles-i nyilvános vécében közszeméremsértésért letartóztatta egy inkognitóban lévő rendőr, miután szexuális ajánlattal csábította az énekest, aki örömmel élt volna a lehetőséggel. George Michael ennek az ügynek a kapcsán vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy a férfiakhoz vonzódik, az esetet pedig az Outside című dalában és annak videoklipjében dolgozta fel.

Imádott másokkal együtt énekelni

Sosem félt attól, hogy más híres énekesek előadása elhomályosíthatja az övét, így kimondottan kedvelte és kereste a duettek lehetőségét, amiből örökzöld dalok születtek. Többek között Aretha Franklin, Elton John, Lisa Stansfield, Whitney Houston vagy Elton John oldalán is emlékezeteset produkált.

Karácsonykor hunyt el

Tragikusan korán, 53 éves korában érte a halál. Már néhány évvel korábban is életveszélyesen megbetegedett egy tüdőgyulladás következtében, de azt még le tudta győzni a szervezete. 2016. december 25-én a szívelégtelenséget viszont már nem, és az oxfordshire-i Goring-on-Thamesbeli otthonában hunyt el.