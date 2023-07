Mértékegységet is elneveztek róla, a testvérével koncertezik és egy rokonát vette el feleségül, egy film kedvéért pedig még a gimibe is újra beiratkozott. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 65. születésnapját ünneplő hollywoodi sztár, Kevin Bacon kapcsán.

Nem ő az első híresség a Bacon családban

Patinás famíliából származik, melynek tagjai generációk óta részesei az amerikai elitnek. Az édesanyja tanárként és politikai aktivistaként tevékenykedett, az édesapja pedig meghatározó építészként formálta Philadelphia városának arculatát, és még a Time magazin nevezetes címlapjára is felkerült 1964 novemberében.

Nem érti, miért játszatnak vele mindig íreket

Az ősei szinte mind Angliából vándoroltak ki a tengerentúlra, és ezen kívül csak egy egészen kicsi ír és német vér csörgedezik az ereiben. Ezért aztán mindig meglepődik, amikor újabb és újabb bostoni ír fickók eljátszására kérik fel (mint például a Titokzatos folyó, a Fekete mise, A hazafiak napja, vagy a Város a hegyen esetében), miközben ráadásul ő maga Philadelphiához és New Yorkhoz kötődik, Bostonban sosem élt.

Újra beiratkozott a gimibe

A karrierjében az áttörést a Gumiláb című film hozta el, amiben táncolással lázadó kisvárosi középiskolást játszott. Bacon már a húszas évei közepén járt a film készítésekor, ezért aztán a szerepre készülve inkognitóban újra elkezdett középiskolába járni, hogy tanulmányozza az akkori gimiseket.

Le szokta fizetni a dj-ket

A Gumiláb híres táncjelenete olyan sokáig összefonódott Bacon személyével és karrierjével, hogy ha a jelenlétében felcsendült a zenéje, mindig kérlelni kezdték, hogy reprodukálja a nevezetes mozdulatokat. Ezt elkerülendő, rendszeresen előre lefizeti a bulik és esküvők dj-it, hogy még véletlenül se tegyék be a Gumiláb zenéjét.

A testvérével adja ki az albumait

1995-ben alakult meg a The Bacon Brothers nevű zenekar, amiben a nevéhez méltóan Kevin és Michael Bacon fivérként együtt muzsikál. Az együttes azóta már hét albumot is kiadott, és rendszeresen koncerteznek.

A rokonát vette el feleségül

A Lemon Sky című 1988-as film forgatásán ismerkedett meg Kyra Sedgwick színésznővel (A főnök, Brooklyn 99), aki azóta a párja, felesége és két gyermekének anyja. Amikor pedig ők ketten vendégek voltak egy családfakutatással foglalkozó tévéműsorban, akkor az is kiderült, hogy egymás kilencedunokatestvérei.

Mértékegységet neveztek el róla

Az úgy nevezett Bacon-szám azt jelenti, hogy egy hollywoodi színészt hány lépésben tudnak összekötni Kevin Bacon-nel közös munkák révén. Például Sean Penn Bacon-száma 1, mert szerepelt együtt vele A titokzatos folyóban. De mondjuk Cserhalmi György Bacon-száma 3, mert szerepelt Antal Nimród Kontrolljában, Antal Nimród rendezte Matt Dillont a Wayward Pines sorozatban, Matt Dillon pedig játszott együtt Bacon-nel a Vad vágyakban. A poénos játékként indult mértékegység idővel olyannyira híressé vált, hogy Bacon saját jótékonysági alapítványt indított erre alapozva.

Elvesztette a vagyona nagy részét

A Bernie Madoff nevével fémjelzett gigantikus csalásnak és piramisjátéknak ő is áldozatául esett, sok hollywoodi hírességhez hasonlóan. Nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mennyi pénzt vesztett Madoff bedőlésével, de azt igen, hogy az élete megtakarításainak nagy része odalett.

Szeret zenélni a kecskéinek

Az erről készült cuki felvételeket pedig megosztani az interneten. Erről nem lehet mesélni, ezt látni kell:

Készül a Beverly Hills-i zsaru mellé

Az utóbbi időben leginkább a Város a hegyen zsarusorozat főszerepében láthatták őt a nézők, de a közeljövőben a mozikban is többször felbukkan majd. Szerepet kapott a nyolcvanas évek egyik kultikus krimivígjátéka, a Beverly Hills-i zsaru felélesztésében, a MaXXXine című erotikus horrorban és a Leave the World Behind családi drámában is Julia Roberts és Ethan Hawke oldalán.