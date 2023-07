Három kultúrához is kötik a gyökerei, 350 rivális elől szerezte meg az első szerepét, 33 éves koráig vezetni sem tudott, és van kedvenc testrésze. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 45. születésnapját ünneplő filmcsillag, Michelle Rodriguez kapcsán.

Három kultúrához is kötik a gyökerei

Egy amerikai hadseregben szolgáló katona apa és egy háziasszony anya gyerekeként született meg 1978. július 12-én a texasi San Antonióban. Apai ágon Puerto Ricó-i, anyai ágon dominikai származású.

A gyerekkora költözésekkel telt

8 éves korában elváltak a szülei, ezután az édesanyjával Dominikára költöztek. 11 évesen aztán Puerto Ricóra került, és ott élt egészen 17 éves koráig, amikor újra visszatértek az Egyesült Államokba.

Öt iskolából rúgták ki

Bizonyára a gyakori költözések, Rodriguez diagnosztizált ADD-je (figyelemhiányos zavara) és lázadó természete is hozzájárult ahhoz, hogy nem igazán sikerült jól teljesítenie az iskolákban. Öt suliból is kicsapták, és 17 évesen ott is hagyta a középiskolát. Később felnőttként azért befejezte.

350 rivális elől szerezte meg az első szerepét

Élete első szereplőválogatásán vett részt A bunyós csaj című filmhez, aminek rögtön meg is kapta a főszerepét. De nem volt könnyű menet: 350 rivális lányt kellett legyőznie, és öt hónapos bokszolói kiképzésen vett részt hozzá. A film sikere és a látványos alakítása révén viszont egyből beindult Rodriguez karrierje.

A Halálos iramban kedvéért szerzett jogsit

Élete második szereplőválogatásán is egyből sikerrel járt, és egy azóta is tartó sikerszériának lett részese a Halálos iramban-filmek révén. Az autós üldözésekre épülő film kedvéért szerzett jogosítványt, ugyanis korábban még sosem ült volán mögött.

A fegyverek és a zongora a hobbija

Szabadidejében szeret zenével foglalkozni, ami nála zongorázást és időnként dj-zést jelent. A sportokból a görkorcsolyát és az ejtőernyőzést kedveli, de szeret fegyveres harcászati gyakorlatokon is részt venni.

Háromszor is börtönbe került

Többször meggyűlt már a baja a törvénnyel, minden alkalommal autós ügyekkel: cserbenhagyásos balesetokozás, gyorshajtás, bódult állapotban vezetés is került a bűnlajstromára. Ezt először megúszta pénzbüntetéssel, elvonóval és közösségi munkával, de a későbbi esetekben már rácsok mögé is került, főleg, miután nem teljesítette a próbaidejére vállalt kötelezettségeket. Legutoljára 180 nap börtönre ítélték, de túlzsúfoltság miatt 18 nap után kiengedték. Azóta kerüli az összeütközést a törvénnyel.

Nem gondolnád, hogy melyik a kedvenc testrésze

„A testemből a legjobban az agyamat szeretem. Szerintem teljesen mindegy lenne, hogyan nézek ki, hogyha közben nem tudnám ezt úgy használni, hogy elégedett legyek."

Marad az akciófilmeknél

Az utóbbi időben akciózott fantasy-filmben (Dungeons & Dragons: Betyárbecsület) és a volán mögött is, hiszen a hazai mozikból épp csak nemrég futott ki a legutóbbi Halálos iramban-film. De jön még egy: a széria 2025-ben ér végleg(?) véget a Fast X: Part 2 munkacímű darabbal, természetesen Michelle Rodriguezzel a szereplőgárdában.