Jane Mallory Birkin 1946 decemberében született Londonban, Judy Campbell brit színésznő és a brit haditengerészet főtisztje, David Birkin lányaként. Itt szerzett először hírnevet a Nagyítás című filmmel, amely az egyetemes filmtörténet egyik legismertebb, és szabados jelenetei, valamint története miatt a legtöbbet vitatott alkotása, bár Oscar-díjra is jelölték. Habár a film hatalmas visszhangot keltett, Birkin számára nem ez az alkotás hozta el a világhírnevet, és nem is az angliai szerepei, hanem egy dal, egy kapcsolat és egy táska.

Jane Birkin 1968-ban döntött úgy, hogy Párizsba utazik és részt vesz a Slogan szereplőválogatásán, pedig akkor még nem is beszélt franciául. Őt lepte meg a legjobban, hogy megkapta a főszerepet, ami aztán az egész életét megváltoztatta. Ennek a szerepnek köszönhetően ismerkedett meg ugyanis Serge Gainsbourg zeneszerzővel, aki a slágerlisták élére repítette a színésznőt az eredetileg Brigitte Bardonak szánt Je t'aime... moi non plus című dallal. A szám hatalmas botrányt keltett, nyíltan szexuális szövege miatt a világ több rádióállomása is betiltotta, vagy csak csonkolva játszotta le, a Vatikán pedig elítélte. A lázadó ifjúság számára azonban ikonikus dallá vált, amely meglapozta Birkin és Gainsbourg későbbi közös albumának a sikerét.

A zeneszerzővel 1969-ben házasságot is kötött a színésznő, párosukat nagy figyelem övezte, rengetegszer szerepeltek együtt a médiában, de hiába lángolt közöttük a szerelem, kapcsolatuknak végül Gainsbourg kicsapongó és züllött életmódja vetett véget 12 év után. Ez Birkin második házassága volt. Összesen háromszor ment férjhez, először John Barry zeneszerzőhöz, harmadik és egyben utolsó házastársa pedig Jacques Doillon filmrendező volt. Mindhárom frigyből egy-egy lánya született.

A Jane Birkinről kialakult képet utolsó férje változtatta meg. Bár imádták őt az emberek, de komikaként könyvelték el. Közös filmjük, A tékozló lány forgatását követően azonban a művészfilmek felé fordult, ekkortól már teljesen másfajta szerepek találták meg, ő pedig komoly színésznővé vált, és így is maradt meg az emberek emlékezetében, habár a divatvilág szerelmesei egy táska miatt ismerik a nevét.

Nem akármilyen retikült ihletett a színésznő, hanem az Hermès divatmárka egyik legikonikusabb darabját, amely egy véletlen találkozásnak köszönhetően született meg, méghozzá a felhők felett. Az Air France Párizsból Londonba tartó járatán Birkinnek volt szerencséje éppen Jean-Louis Dumas mellett helyet foglalni, aki az Hermès akkori vezérigazgatója volt. A színésznő véletlenül kiborította táskája tartalmát, majd arról kezdett panaszkodni a férfinak, hogy fiatal anyaként nem talál olyan táskát a piacon, amely illeszkedne az igényeihez. Nem is mondhatta volna jobb embernek... Dumas rögtön megrajzolta egy szögletes táska tervét, amelyben dedikált helye volt a cumisüvegnek is. Így született meg a táskák táskája, a Birkin, ami valóságos státuszszimbólummá vált. Hónapokig, de akár évekig is várni kell egy darabra, arról nem is beszélve, hogy mennyibe kerül.

Annak ellenére sem veszített a népszerűségéből a táska, hogy 2015-ben a színésznő maga kérte, ne használják a nevét a krokodilbőrből készült darabokhoz, mert elterjedt az a hír, hogy kegyetlen módon bánnak az állatokkal. A divatcég nem érezte meg a botrány hatását, táskái továbbra is a legdrágább modellek közé számítanak a piacon, és továbbra is a Birkin nevet viselik. A táska - akárcsak a színésznő maga - időtlen és ikonikus.

Jane Birkin július 16-án, 76 évesen távozott az élők sorából, holtan találták párizsi otthonában. Az évek óta szívpanaszokkal küszködő színésznő már 2021-ben is kapott egy enyhébb sztrókot. Halála megrázta a francia népet. Az ország egy "időtlen frankofón ikont vesztett el" - közölte a francia kulturális minisztérium.