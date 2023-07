Legutóbb a 2012-es olimpián lépett fel teljes létszámban a Spice Girls, Victoria Beckham azóta nem mutatkozott a bandával. A The Sun angol lap azonban azt írja, hogy jövőre turnézni indul az együttes a 30 éves születésnapjuk alkalmából. Mel Chisholm, Geri Halliwell, Mel Brown és Emma Bunton meg is állapodott a koncertek időpontjáról, terveik között egy Glastonbury fesztiválon való fellépés is szerepel.

A lap egy zenekarhoz közelálló forrásra hivatkozva azt írta, hogy a négy lány már többször tárgyalt Posh Spice-szal, és úgy tűnik, kötélnek is áll, hiúságát legjobban a Glastonbury piszkálja. A pletykák szerint a hivatalos bejelentésre sem kell már sokáig várni, a jubileumi turnéról pedig dokumentumfilm is készül majd.