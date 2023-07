Skandináv származású

Joshua Daniel Hartnett néven született 1978. július 21-én a Minnesota állambeli Saint Paul városában. Az édesapja félig német, félig ír származású, anyai ágon pedig svédek és norvégok az ősei.

Az édesanyja otthagyta a családjukat

A szülei válása után az édesanyja visszaköltözött San Franciscóba, és a családi többi tagja maradt Minnesotában. Így aztán Hartnettet és a testvéreit az édesapjuk (idővel a második feleségével közösen) nevelte fel.

Egy videotéka határozta meg a sorsát

Sokáig festőművész szeretett volna lenni, de aztán diákmunka keretében egy videotékában dolgozott, és az ott látott filmek (főleg a Trainspotting, a 12 majom és a Közönséges bűnözők) hatására döntötte el, hogy színész szeretne lenni.

16 évesen letartóztatták

Egy fagyizó kirablásának kísérletéért őrizetbe vette a helyi rendőrség 16 éves korában. Valójában a barátaival csak egy rövidfilmet forgattak, és ennek előkészületeit értették félre a környékbeliek.

Ő volt az ezredforduló tinibálványa

Alig néhány év alatt jutott el kis reklámszerepektől odáig, hogy Hollywood következő nagy sztárjaként és a tinilányok új bálványaként emlegessék a 2000-es évek elején. Első filmszerepét a Halloween H20 – Húsz évvel később (1998) tinihorrorban játszotta, majd gyorsan jött a Faculty – Az invázium (1998), a Pearl Harbor – Égi háború (2001) és a 40 nap és 40 éjszaka (2001).

Visszautasította a két leghíresebb szuperhős szerepét is

Felkérték Superman és Batman eljátszására is, de mindkettőt visszadobta, mert akkoriban épp túl soknak bizonyult számára a hirtelen jött hírnév, és nem akarta magát hosszú távú szerződésekkel elkötelezni. Utólag már megbánta, hogy a Christopher Nolan-féle Batmant visszautasította.

Kilenc év után vette el három gyermeke anyját

Korábban szerelmi kapcsolat fűzte Scarlett Johanssonhoz is, 2012 óta pedig az angol színésznő, Tamsin Egerton a párja. Három gyerekük született, 2021-ben pedig ezt egy házasságkötéssel is megfejelték.

A növényi étrendre esküszik

Ő Hollywood egyik leghíresebb vegetáriánusa, sőt, 2003-ban az állatvédő szervezet PETA a világ legszexibb vegájának is megválasztotta.

Legjobban otthon ülve jazzt hallgatni szeret

Nem egy bulizós típus, a zenei ízlésében a jazz áll az első helyen, és megőrjíti a környezetét azzal, hogy utál programokat tervezni. Ő inkább megpróbál a lehető legtöbb időt otthon tölteni.

Épp most kerül a mozikba az új filmje

Idén láthattuk már őt Guy Ritchie legutóbbi filmjében (Fortune-hadművelet) és a kultsorozat Fekete tükör egyik epizódjának főszerepében is, a legfrissebb filmje pedig épp ezen a héten érkezik a mozikba. Az Oppenheimer sztárgárdájában kisebb szerep jut csak Hartnettnek, de a következő két filmjében (Fight or Flight, The Last Drew of Jack of Hearts) ismét főszereplő lesz, mindkettőben zsoldoskatonát alakít.