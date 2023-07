Matt Damon a minap az Oppenheimer című film-beli partnerével, Emily Blunttal adott közös interjút. A színészeket arról is kérdezték, szóvá teszik-e, ha egy rendezői csók során kellemetlen a partnerük lehelete. Mindketten úgy vélik, fontos ezt a másik tudtára adni, Damon pedig ennek apropóján felidézte egy évekkel ezelőtti kellemetlen élményét Scarlett Johanssonnal.

Matt Damon Scarlett Johanssonnal a 2011-es Az igazi kaland (We Bought A Zoo) filmben alakított szerelmes párt. Az egyik forgatási napon már mindketten azt hitték, befejezték a munkát, amikor is Johansson megevett egy hagymás szendvicset. Ám nem volt szerencséjük, a jelenetet a rendező, Cameron Crowe kérésére újra kellett venni, így értelemszerűen a csókot is, ami örökre beleégett Damon agyába.

A színésznő - aki 2020-ban a világ legszebb nőinek listáján is szerepelt - már az újravétel kezdetén érezte, hogy kínos pillanatok következnek. "A fenébe, most ettem egy hagymás szendvicset!" - idézte fel Scarlett szavait Matt Damon. "Képzelheted, milyen szörnyű volt ezután a csók" - tette hozzá.

Az Express arról is ír, hogy Damon elárulta, a nap következő részében végig Johansson leheletén viccelődött, nem tudta megállni, hogy többször is szóvá ne tegye, pokoli volt számára a hagymás csók.