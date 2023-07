Sinéad O'Connor 56 évesen távozott az élők sorából hosszú évtizedeken át tartó mentális küzdelmek után. Az énekesnő utolsó, szívszorító posztja fia elvesztésének fájdalmáról szól: „Azóta élőholt éjszakai lényként élek" – írta. A művész halálának hírét családja jelentette be.

Sinéad O'Connor fényes csillagként ragyogott pályája elején. 1990-ben, amikor megjelent a Nothing Compares 2 U című száma a második kislemezén, a világ szinte minden táján ismerték. A dal azóta ikonikussá vált, ennek a számnak a sikerét nem közelítette meg egyik később kiadott lemeze sem, ám azok is meglehetősen népszerűek voltak. Az énekesnő pályája során készített filmzenéket, valamint sokszor működött együtt más előadókkal is, ám az utóbbi néhány évben már nem a zenei alkotásai okán került a figyelem középpontjába, sokkal inkább mentális problémái miatt, amikről karrierje alatt mindig nyíltan beszélt.

Komplex poszttraumás stressz szindrómával küzdött, és borderline személyiségzavarral is diagnosztizálták. Többször kísérelt meg öngyilkosságot, legutóbb 2015-ben, ami előtt búcsúlevelet is írt a hozzátartózóinak. Az énekesnő 2016 májusában ismeretlen helyre távozott, a rendőrség pedig nagy erőkkel kereste, mivel felmerült az újabb öngyilkossági kísérlet valószínűsége.

Sinéad O'Connor szinte egész életében küzdött öngyilkossági gondolataival, állapotán tovább rontott, hogy elvesztette az akkor 13 éves fia, Shane felügyeleti jogát. Szomorú videóban vallotta be 2017-ben, hogy egyedül érzi magát azóta, és csak az orvosa és a pszichiátere tartják őt életben. A legnagyobb törést életében fia végleges elvesztése okozta, Sinéad halála előtti utolsó posztjaiban is erről a fájdalomról beszélt.

Az utolsó róla készült videóban, amelyet ő maga posztolt, arról beszélt, fia halála mentálisan és fizikailag is megviselte, de élete utolsó bejegyzése is az elvesztett gyerekéről szólt. "Azóta élőholt éjszakai lényként élek. Ő volt életem szerelme, lelkem lámpása. Egy lélek két fele voltunk. Ő volt az egyetlen ember, aki valaha is feltétel nélkül szeretett" - írta az énekesnő a fiáról közzétett fotóhoz. Shane 2022-ben követett el öngyilkosságot, a tragédiáról Sinéad közösségi oldalán adott hírt.

"Életem fénye, úgy döntött, hogy ma véget vet földi harcának, és már Istennel van. Nyugodjon békében, és senki ne kövesse a példáját. Nagyon szeretlek. Kérlek, légy békességben" – írta 2022-ben az énekesnő, aki kétségbeesett üzeneteket küldött fiának közösségi oldalán, amikor még eltűntként keresték."Shane, értékes az életed. Isten nem hiába véste azt a gyönyörű mosolyt a gyönyörű arcodra. A világom összeomlana nélküled. Te vagy a szívem, kérlek, ne hagyd, hogy megálljon. Kérlek, ne árts magadnak" - írta közösségi oldalára akkor az énekesnő, de könyörgése sajnos hiábavaló volt.

A négygyerekes anya és művész hosszú éveken át tartó mentális küzdelem után 56 évesen életét vesztette. A tragédiáról Sinéad O'Connor családja számolt be, a szomorú hír hallatán a közösségi oldalakat elárasztották a hírességek búcsúüzenetei."Nyugodj békében, Sinéad O'Connor nagyon szomorú hír ez nemzedékünk igaz ír ikonjáról" - írta az X-Faktor egykori sztárja, Jedward. "Tisztelet Sinéadnek... Kiállt valami mellett... Ellentétben a legtöbb emberrel... Nyugodj békében" - írta az amerikai rapper, Ice-T.