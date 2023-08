Az álomgyár sztárjainak szerelmi élete híresen mozgalmas, de akadnak olyan férfiúk, akik még hollywoodi mércével is rendkívüli lelkesedéssel vetik bele magukat egy-egy újabb házasságba. Összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akik a műfaj csúcstartói.

Gary Oldman

A nagyszerű angol színész egy időben híres volt a zűrös életéről és zűrös nőügyeiről, amibe néhány zűrös házasság is belefért. 1987 és 1990 között az angol színésznő Lesley Manville, 1990 és 1992 között a hollywoodi sztár Uma Thurman, 1997 és 2001 között a modell Donya Fiorentino, 2008 és 2015 között az énekesnő Alexandra Edenborough volt a felesége. Közben három gyereke született, és még belefért egy jegyben járás is a világsztár Isabella Rossellinivel. Oldman mára már cseppet sem zűrös életet él, 2017 óta az író és művészeti kurátor Gisele Schmidt oldalán.

Martin Scorsese

A Taxisofőr, a Nagymenők, a Wall Street farkasa legendás rendezője közismert arról, hogy olasz-amerikaiként igazi katolikus neveltetésben részesült, és a jelek szerint a házasság intézményében is igazán hisz. Olyannyira, hogy már ötször is megpróbálkozott vele, és jelenleg is nős. Az első felesége, Laraine Marie Brennan 1965 és 1972 közötti fiatal szerelemnek számított, majd jött az író Julia Cameron oldalán egy röpke egyéves frigy 1976-ban. A híres színésznő Isabella Rossellini 1979 és 1983 között volt Scorsese felesége, a producer Barbara De Fina 1985 és 1991 között. A boldogságot végül úgy tűnik, a könyvszerkesztő Helen Morris oldalán találta meg, akivel 1999 óta tart a házasságuk.

Nicolas Cage

A megzabolázhatatlan színészi energiáiról híres Cage a magánéletében sem szereti az egyhangúságot, és jelenleg már az ötödik nejét fogyasztja. A filmsztár Patricia Arquette 1995 és 2001 között volt a felesége, amit 2002-ben egy néhány hónapos frigy követett Elvis Presley lányával, Lisa Marie Presley-vel. Alice Kimmel tartott eddig a legtovább a házastársi kapcsolata 2004 és 2016 között. 2019-ben ismét becsúszott egy Las Vegas-i villámházasság négy nap(!) erejéig Erike Koikével. 2021 óta Riko Shibata a felesége, akivel már az első közös gyermekük is megszületett.

Stan Laurel

A Stan és Pan páros vékonyabb, a szerepe szerint naiv figurája a magánéletében igazi nőcsábásznak számított. Összesen nyolc esküvőt tartott, viszont csak négy felesége volt. Hogyan lehetséges ez? Virginia Ruth Rogerst kétszer is elvette, emellett az egyik házasságát utólag érvénytelenítették, mert akkor még nem vált el hivatalosan az előző feleségétől. Két esküvője pedig amolyan „fogadalmat megerősítő" szertartás volt a harmadik házassága alatt.

Billy Bob Thornton

A nagyszerű karakterszínész és rendező nem az a figura, akire ránézve a szívtipró kifejezés jutna elsőre eszünkbe, pedig a jelenkor Hollywoodjának ő az egyik rekordere a házasságok terén, már a hatodiknál tartva. Először a színésznő Melissa Lee Gatlint vette el 1978-ban, két évig tartott. Majd a szintén színésznő Toni Lawrence-t, szintén két év erejéig. A színésznőknél és a két évnél maradt Cynda Williams esetében is 1990 és 1992 között. 1993 és 1997 között jött a modell Pietra Cherniak, majd a leghíresebb házassága a szupersztár Angeline Jolie-val 2000-től 2003-ig. Legutóbb 2014-ben nősült meg, a színésznő Connie Anglandot vette el tíz évnyi kapcsolat után.

Mickey Rooney

Hollywood leghosszabb karrierjét tudhatta magáénak Mickey Rooney, aki egészen elképesztő módon 10 különböző évtizedben is felbukkant az álomgyár filmjeiben. Gyerekszínészként még az 1920-as években kezdett szerepelni, végigélte és -színészkedte Hollywood lényegében egész történetét, és még 2014-ben is játszott az Éjszaka a múzeumban harmadik részében. Hasonlóan hosszú és gazdag volt a pályafutása a nők terén is, meg sem állt nyolc házasságig. Az első felesége a korszak nőbálványa, Ava Gardner volt 1942 és 1943 között, majd jött Betty Jane Phillips 1944-től 1949-ig. Martha Vickers oldalán 1949 és 1951 között élt, a színésznő Elaine Mahnken 1952 és 1958 között volt a felesége. Tragikus véget ért az 1958 és 1966 közötti házassága Barbara Ann Thomasonnal, akit a kaszkadőr szeretője ölt meg. Ezután az elhunyt neje barátnőjét, Marge Lane-t vette el, de az nem bizonyult jó ötletnek, és 100 nap után el si váltak. Carolyn Hocket következett 1969 és 1975 között, majd 1978-tól élete végéig Jan Chamberlin volt a felesége. De az utolsó két évben már nem éltek együtt...