Will Smith bevallotta azt, amit már eddig is sejtett mindenki: feleségével nyitott házasságban élnek.

Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith házassága nem hagyományos, ezt már egy ideje lehetett sejteni, főleg azóta, mióta egyre többször merültek fel pletykák arról, hogy a színész feleségének viszonyai voltak. Habár nem cáfolták a pletykákat, el sem ismerték, hogy nyitott házasságban élnek. Most azonban Will Smith beismerte a GQ magazinnak, valóban nem monogámok.