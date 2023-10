Visszatér egy közkedvelt csínytevő istenség, egy szupercuki mentőkutyacsapat is kardot ragad ebben a hónapban, valamint díjnyertes magyar film is érkezik. Összegyűjtöttük a legígéretesebb októberi premiereket.

Loki (Loki) 2.évad

Hazai streaming premier: 10.05. (Disney+)

A csínytevő istenség az örökké sármos Tom Hiddleston megformálásában visszatér, miután megkapta a saját önálló sorozatát, és nagy sikerre vitte annak első évadját. Ráadásul az első felvonás végkifejletében mutatkozott be az a főgonosz is, aki nem csak ebben a történetben, de a Marvel mozifilmek és sorozatok alkotta összefüggő univerzumban is kulcsfontosságú lesz, így még nagyobb várakozás övezi Loki új kalandjait.

Magyarázat mindenre

Hazai mozipremier: 10.05.

A magyar filmművészet egyik legjelentősebb sikerét érte el a Magyarázat mindenre, miután elhozta a világhírű velencei filmfesztivál fontos díját. A személyes hangú, játékosan egyedi filmnyelvi megoldásokkal operáló, mindannyiunknak ismerős problémákat boncolgató filmjei (VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Rossz versek) révén már-már kultstátuszba emelkedő Reisz Gábor új rendezése is fontos kérdéssel foglalkozik: a hazai társadalom mélyén rejlő feszültségekkel.

Mancs őrjárat: A szuperfilm (PAW Patrol: The Mighty Movie)

Hazai mozipremier: 10.12.

Hogy a legkisebbek se maradjanak moziélmény nélkül ebben a hónapban — a Trollok: Együtt a banda mellett — egy igazi cuki szupercsapat gondoskodik: a Mancs őrjárat hős ebei. A tévésorozatként induló, majd a világméretű siker révén a mozikba is eljutó mentőkutyáknak a második saját filmjükben Kalandváros polgármesterével gyűlik meg a bajuk, de nem olyan fából faragták őket, hogy ne néznének szembe a legnagyobb kalamajkákkal is.

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon)

Hazai mozipremier: 10.19.

A kortárs mozi egyik legnagyobb alakja, a rendezőlegenda Martin Scorsese rég várt új filmje is megérkezik benne a hónapban a hazai vásznakra. A Megfojtott virágokban a veterán mester ráadásul együtt dolgozik azzal a két színésszel, akik a pályája két nagy szakaszát meghatározták, de akik még sosem szerepeltek együtt Scorsese-filmben: Robert De Niróval és Leonardo DiCaprióval. Az igaz történeten alapuló, eposzi hosszúságú, a jövő évi Oscar-gálán is minden bizonnyal szerephez jutó Megfojtott virágok annak az indián törzsnek az esetét járja körbe, akik a földjükön talál olaj révén mesés gazdagságra tettek szert, majd rejtélyes gyilkosságok kezdték az áldozataikat szedni közöttük.

A három testőr: D'Artagnan (Les trois mousquetaires: D'Artagnan)

Hazai mozipremier: 10.26.

Idősebb Alexander Dumas klasszikus történelmi regényét időről időre megfilmesítik mozis és tévés formában is, de ezt megdöbbentően régen hajtották végre a honfitársai, azaz maguk a franciák: utoljára az 1960-as években. Azóta jó néhány sztárszereposztással készülő feldolgozás készült Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan kalandjaiból, így aztán a kétrészes francia verzió sem adhatta alább, és felvonultatja többek között Vincent Casselt, Vicky Kriepset, Louis Garrelt, Romain Durist és Eva Greent is.

