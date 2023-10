Prominens családba született

1938. október 22-én a Connecticut állambeli Stamford városában született. A családja az amerikai elit körébe tartozik, az édesapja ügyvéd, az édesanyja énekesnő, az egyik nagybátyja San Francisco polgármestere, az egyik nagyapja a Texaco Oil Company óriásvállalat alapítója volt, de egészen az Amerikába elsőként érkező brit telepesekig, a Mayflower hajó egyik utasáig vissza tudja vezetni a családfáját.

Már gimisként színtársulatot alapított

Westport városában nőtt fel, és az ottani Staples High School gimnáziumba járt, ahol hamar megmutatkozott a színészet iránti érdeklődése. Olyannyira, hogy színtársulatot is szervezett a diáktársaiból, majd 19 évesen New Yorkba költözött, hogy kitanulja a színészi mesterség minden csínját-bínját.

40 évesen futott be

Legalábbis a filmes karriert illetően, mert a Broadway színpadjain azért már elismertnek számított korábban is. De élete első, kicsi filmszerepét csak 1975-ben kapta meg a Száll a kakukk fészkére révén, sztárrá pedig csak az 1978-ban induló tévés komédiasorozat, a Taxi tette.

Jelentős időt töltött elmegyógyintézetben

Hiába játszott csak kicsi szerepet a Száll a kakukk fészkére történetében, a feladatot olyannyira komolyan vette, hogy felkészülésként hosszú hetekre beköltözött egy igazi elmegyógyintézetbe. Tanulmányozta az ápoltak viselkedését, és az egyiküket mintának is választotta a szerepéhez. A forgatáson pedig végig szerepben maradt.

Egy tudósról és egy karmesterről mintázta a leghíresebb szerepét

A karrierje leghíresebb szerepét a Vissza a jövőbe-filmek bohókás tudósa, Doki jelentette. A figura megformálásához Lloyd egyrészt Albert Einsteint, másrészt a karmester Leopold Stokowskit vette mintának. Később pedig mások vették mintának az ő alakítását: a Rick és Morty című kultikus animációs sorozat egyik főszereplője például bevallottan Lloyd Dokija nyomán született meg.

Nélküle nem lennének minyonok

A filmes karrierje másik leghíresebb szerepe a kopasz Fester bácsié az Addams Family – A galád családból. Az ottani külseje és az alakítása pedig ihletőül szolgált a Gru-filmek címszereplőjének megteremtésekor az animátorok számára, így a minyonok ura sem véletlenül hasonlít Christopher Lloydra.

Körbebiciklizte Olaszországot

Imád kerékpározni, amikor csak lehet, ezen a módon közlekedik, és fiatalabb korában jelentős túrákat is tett bicikliháton. Mint például akkor, amikor Milánóból indulva meglátogatta Velencét, majd az olasz csizmán átvágva egészen Nápolyig kerekezett.

Az ötödik házasságánál tart

19 évesen nősül meg először, a házassága Catharine Boyd oldalán 12 évig tartott. A színésznő Kay Tornborg 13 éven át volt a felesége 1974 és 1987 között, majd jött egy rövidéletű frigy Carol Ann Vanekkel a nyolcvanas évek végén. A forgatókönyvíró Jane Walker Wooddal 1992 és 2005 között élt házasságban, tőle született meg az egyetlen gyereke is. Az ötödik felesége az ingatlanügynökéből lett: Lisa Loiaconóval 2016 óta vannak együtt.

85 felett sem lassít

Esze ágában sincs visszavonulni a színészkedéstől, legutóbb például A mandalóri című Star Wars-sorozatba ugrott be egy vendégszereplés erejéig. De nem kevesebb, mint nyolc produkcióban látható majd biztosan a közeljövőben is, melyek közöl a Knuckles és a Tooned Out sorozatokban állandó szereplő is lesz.