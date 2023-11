Az egész világot sokkolta az a felfedezés, amit kutatók az indonéziai Java szigetén tettek. Egy domb alatt, melyet a helyiek Gunung Padangnak (a megvilágosodás hegye) hívtak, részletesen kiépített piramist találtak. Gyakran vannak itt ásatások, a hely ugyanis Délkelet-Ázsia legnagyobb megalitikus lelőhelyének számít, ám a mostani felfedezés mindenkit meglepett.

A most feltárt piramis 15 hektáros területen helyezkedik el. A föld alatti része akár 9500-28 ezer éves is lehet, ezzel pedig megelőzi Mezopotámia kultúráját, tehát valószínűleg ez a világ legrégebbi piramisa - írja a The Sun.

A radiokarbonos kormeghatározás azt sugallja, hogy a piramis legfelső rétege körülbelül 3500 éves, a második pedig körülbelül 8000 éves lehet. A komplexum legmélyebb része csaknem 30 méter mélyen fekszik, és rejtett kamrái vannak. Ezek a titkos üregek eddig ismeretlen tényeket tárhatnak fel az ősi civilizációkról. Kutatók úgy vélik, hogy a piramist az ima és a meditáció szent helyeként használták.

Sokan hihetetlennek tartják, hogy a civilizált ember előtt ilyen piramis épülhetett. Az összeesküvés-elméletek szerint a Gunung Padangot földönkívüliek építették, és a rejtett kamrákban ezek holttesteit fogják megtalálni a régészek.