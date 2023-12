A jelöltek között van még Megfojtott virágok és a Szegény párák is hét - hét jelöléssel – írja cikkében a BBC. A lap nyilvánosságra hozta az Oscar előszobájaként is emlegetett díj várományosainak teljes névsorát, ezt itt nézheted meg.

Filmek a legtöbb jelöléssel:

Barbie - 9 jelölés

Oppenheimer - 8 jelölés

Megfojtott virágok - 7 jelölés

Szegény párák - 7 jelölés

Előző életek - 5 jelölés

May December - 4 jelölés

Egy zuhanás anatómiája - 4 jelölés

Maestro - 4 jelölés

A legjobb drámai színésznő díjára Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Megfojtott virágok), Sandra Hüller (Egy zuhanás anatómiája), Greta Lee (Előző életek), Carey Mulligan (Maestro) és Cailee Spaeny (Priscilla) esélyes.

A legjobb drámai színésznek járó díjért pedig Bradley Cooper (Maestro), Leonardo Dicaprio (Megfojtott virágok), Colman Domingo (Rustin), Barry Keoghan (Saltburn), Cillian Murphy (Oppenheimer) és Andrew Scott (All of Us Strangers) küzd majd meg.

A legjobb filmdráma jelöltje a Maestro (Bradley Cooper a legjobb rendező díját is megkaphatja), a Megfojtott virágok, a Rustin, a Saltburn, az Oppenheimer és az All of Us Strangers.