Időtlen klasszikusból, az Üvöltő szelekből készült musical, amit eredetileg a Szentendrei Teátrumban mutattak be, most pedig Budapesten az Eötvös10 Művelődési Ház tűzte műsorára.

Az Üvöltő szelek musical ősbemutatóját tavaly nyáron tartották a Szentendrei Teátrumban. A sikeres szentendrei bemutatkozás után a zenés darabot Budapesten, az Eötvös10 Művelődési Ház Kamaratermében mutatják be 2024. január 24-én.

Mátyássy Bence producer felkérésre Máthé Zsolt újraolvasta a könyvet, színpadi adaptációt készített a történetből, Brontë verseit alapul véve ő írta a musical dalszövegeit is. Kákonyi Árpád zenéjét a színészek különleges és izgalmas formában állították színpadra, hiszen a zenekart is ők maguk alkotják. A musical zenéjében fellelhetőek pop-os, rock-os, jazz-es és klasszikus zenei elemek is, ezeknek szabad keveredése és váltakozása adja ki a darab saját zenei világát. A leitmotiv-technika (vezérmotívum-technika) használata mégis egy irányba tereli és összefogja a sok alapvetően széttartó zenei stílust.

Az Üvöltő szelek Emily Brontë angol írónő egyetlen regénye, az egyetemes regényirodalom egyik kiemelkedő alkotása. Elbeszéléstechnikai megoldásai messze megelőzték a kor irodalmát és már a 20. és 21. század prózáját előlegezték, sokan az első modern angol regényként tartják számon. A mű középpontjában a két főszereplő, Heathcliff és Catherine Earnshaw viharos, szenvedélyes kapcsolata áll.

Szereplők:

Zsigmond Emőke

Tornyi Ildikó

Formán Bálint

Mátyássy Bence

Zenekar:

Zsigmond Emőke

Tornyi Ildikó

Formán Bálint

Mátyássy Bence

Kákonyi Árpád

Alkotók: