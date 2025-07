Pamela Anderson halmozta a férjeket és a szeretőket – Szakértő árulta el, miért buknak el az ilyen kapcsolatok

Túl szőke, túl tökéletes, túl szexi, túl szerelemes. Pamela Anderson, a 90-es évek szexszimbóluma most, 58 évesen saját múltjába néz vissza, és nemcsak a Baywatch ikonikus fürdőruháját dobja le magáról – hanem a szerelemmel kapcsolatos romantikus illúzióit is. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszihológussal utánajártunk, mi történik, ha valaki nem a másiktól fél – hanem attól, hogy mi lesz, ha egyszer tényleg meg kéne maradni valaki mellett.

Mi állhat amögött, ha valaki halmozza a partnereket? Pamela Anderson bevallotta, a Baywatch forgatásán mindenkivel lefeküdt

Szerelem, zsákutcákkal teli verem: Pamela Andersonnak nem sikerült

Pamela Anderson nemcsak a Baywatch ikonikus, "lassítva futós" főcímében vált a férfiak vágyainak tárgyává, hanem a magánéletében is évtizedekig az a nő volt, aki után epekedtek a pasik. Mostanra épphogy betöltötte az 58-at és már hat férjet fogyasztott el (volt, akit kétszer is), tucatnyi sztárszeretővel került kapcsolatba, és egy olyan szexvideó is kering a világban, amit ő soha nem akart megmutatni. A színésznő azt is bevallotta, hogy a Baywatch forgatásán sokat kalandozott a kollégákkal. „Azt hiszem, legalább egyszer mindenkivel lefeküdtem.” A Variety-nek adott életútinterjújában pedig ő maga mondta ki: „Egyszerűen képtelen vagyok biztonságosan kötődni.”

Nem tűnik el a múlt

Attól, hogy valaki sikeres, még nem törlődnek a gyerekkori minták. Pamela gyerekkora minden volt, csak nem rózsaszín tündérmese: kanadai kisváros, iskolai zaklatás, toxikus családi légkör. A szerethetőség és biztonság élményének hiánya mélyen beégett, és felnőttkori kapcsolati pályáját is meghatározta. Ő maga írja a Szeretettel, Pamela (Love, Pamela) című könyvében:

Nem tudtam, milyen az, hogy biztonságban lenni. Ezért próbáltam minden férfiban megtalálni, de végül soha nem kaptam meg.

Az ex-lista, ami hosszabb, mint egy Oscar-gála VIP vendéglistája

Ha valaki, akkor Pamela Anderson végigkóstolta a '90-es és 2000-es évek celebmenüjét. A legismertebbek:

Tommy Lee: a Mötley Crüe dobosa, Pamela első férje. 4 nap után esküvő, 4 évnyi vihar, börtön, szexvideó és két gyerek.

Kid Rock: 2006-ban esküdtek, de egy Borat-premieren összevesztek. 5 hónap alatt válás.

Rick Salomon: kétszer is hozzáment. 2007 és 2014 között két esküvő, két válás, végül távoltartási végzés.

Dan Hayhurst: a testőre. 2020-ban a karantén alatt jöttek össze, 2022-ben váltak.

Bret Michaels, Marcus Schenkenberg, Kelly Slater és a többiek: villámrománcok, amik többnyire csak a fotósok és a pletykalapok memóriájában maradtak meg.

Ha ezek után azt gondolod, hogy Pamela szerelmi élete simán megérne egy Netflix-sorozatot, nem tévedsz nagyot. De ahogy ő maga mondja:

„Én nem áldozat vagyok. Hanem valaki, aki még mindig hisz a szerelemben – még akkor is, ha eddig valahogy mindig túl sok jutott belőle.”