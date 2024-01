Nem fogunk unatkozni jövőre sem: már most egy jó adag olyan produkciót fel tudunk sorolni, amik kötelező néznivalónak tűnnek a sorozatrajongók számára 2024-ben. Sőt, nem csak felsoroljuk, de be is mutatjuk őket!

A törvény nevében (True Detective: Night Country) 4. évad

Premier: 2024. január 14.

Már a jövő héten elindul az év egyik legjobban várt sorozata egy rejtélyes és fagyos bűnüggyel a középpontjában. A True Detective első évada legendás tévés produkció lett, és a sorozat azóta minden szezonjával egy-egy új történetet mesél el új szereplőkkel, mindig szövevényes gyilkossági ügyekbe bonyolódó nyomozókkal a középpontban. Nem kell tehát előképzettség ahhoz, hogy belevágjunk a most következő nyomozós történetbe, ami több okból is különlegesnek ígérkezik: a főszereplője például a nagyszerű Jodie Foster, a helyszíne pedig a havas Alaszka.

A levegő urai (Masters of the Air)

Premier: 2024. január 26.

Steven Spielberg és Tom Hanks a Ryan közlegény megmentése után a tévében is folytatták a második világháborús történetek elmesélését: immár producerként hozták össze Az elit alakulat (2001) és a The Pacific – A hős alakulat (2010) című miniszériákat, amik saját jogon is a műfaj klasszikus darabjaivá váltak. Most trilógiává egészítik ki ezt a sorozatuniverzumot, és ezúttal is valódi katonai egységek valódi katonáinak valódi tetteit mesélik el, a Németország felett tevékenykedő bombázók légi harcosai közé repítve a nézőket.

Mr. és Mrs. Smith (Mr. and Mrs. Smith)

Premier: 2024. február 2.

Nem véletlenül viseli ez a széria ugyanazt a címet, mint a már közel 20 éves Angelina Jolie-Brad Pitt-féle mozifilm, hisz annak alapötletét gondolja újra sorozatformában. Közben pedig csavar is egyet rajta, hiszen ezúttal nem egy olyan házaspár a főszereplő, akik titkolják egymás előtt a bérgyilkos foglalkozásukat, hanem két bérgyilkos, akik kénytelenek házaspárt játszva együttműködni különféle akciókban. A főszerepben Maya Erskin és a sorozatot alkotóként is jegyző Donald Glover (Solo, Atlanta).

A rezsim (The Regime)

Premier: 2024. március 3.

Kate Winslet egy HBO-sorozat főszerepében? Bármikor jöhet, pláne Az easttown-i rejtélyek óta! Az Oscar-díjas színésznő ezúttal nem egy leharcolt kisvárosi rendőrt, hanem egy fiktív európai ország vezetőjét alakítja, akinek a diktatórikus hatalma épp összeomlóban van. A biztosítékot a szatirikus hangvételre és az éles párbeszédekre pedig az Utódlás sorozat és A menü című film alkotója, Will Tracy jelenti.

A 3-test-probléma (3 Body Problem)

Premier: 2024. március 21.

Tavalyra vártuk, de többszöri halasztás után idén érkezik a Netflix új nagy dobása. A kínai író Cixin Liu ún. Háromtest-trilógiája az utóbbi időszak legnagyobb sci-fi regényszenzációja, túlzás nélkül már most a sci-fi-irodalom egyik klasszikusa. A földönkívüli civilizáció és az emberiség kapcsolatba kerülésétől induló történet ráadásul szinte kínálkozik a megfilmesítésre, méghozzá sorozat formájában, hiszen bőséges alapanyagot szolgáltat a vastag könyvekkel, egyedi világépítéssel és szétágazó szálakkal. A Netflix a sorozat elkészítésével pedig egy olyan alkotókat bízott meg, akiknek nem kis tapasztalatuk van már vastag könyvekkel, egyedi világépítéssel és szétágazó szálakkal: a Trónok harcát tető alá hozó David Benioff és D. B. Weiss párosát.

Bridgerton (Bridgerton) 3. évad

Premier: 2024. május 16.

A Netflix óriási népszerűségű kosztümös-romantikus sorozatához tavaly kaptunk egy előzménytörténetet Sarolta királyné fiatalkoráról, idén tavasszal pedig érkezik az „anyaszéria" harmadik évada is, amiben ezúttal Penelope Featherington (Nicola Coughlan) és Colin Bridgerton (Luke Newton) szerelmének története áll a középpontban.

Sárkányok háza (House of the Dragon) 2. évad

Premier: 2024 nyár

Jó nagy felfordulás közepén hagytuk ott a trónért viaskodó Targaryen-családtagokat az első évad végén, és aki ismeri George R. R. Martin „történelmi" írásait Westerosról, az tudhatja: a lényeg igazából még csak most következik. A hosszú, de annál izgalmasabb és fordulatosabb felvezetés után a küzdelem nyílttá válik, és polgárháborús események elé néz a birodalom, a levegőben a híres Sárkányok Táncával.