Alice Csodaországban (1951)

Álomba merülni valami olyasmi, mint beleesni egy nyúl üregébe, nem igaz? Lewis Carroll különös meséjében egy kislány kalandjait követhetjük nyomon egy álomlogika működtette világban. Az irodalmi mű számos filmet és tévésorozatot ihletett az idők során, esetenként akár egy-egy motívum erejéig hatva rájuk (emlékezzünk például a fehér nyúl tetoválásra a Mátrixból!), de mint annyi híres mese esetében, a köztudatban a szereplők külsejéről élő képet leginkább a Disney klasszikus rajzfilmje határozza meg máig.

Rémálom az Elm utcában (1984)

A nyolcvanas évek klasszikus horrorfilmje azóta számos folytatást, remake-et, tévés feldolgozást kapott, olyannyira sikeresnek bizonyult az alapötlete: egy olyan rém, aki álmukban kapja el az áldozatait. Ha pedig ezek az áldozatok a szexuális álmaikkal amúgy sem bíró tinédzserek, akkor még nagyobb a veszély.

A sejt (2000)

Mit rejtenek egy pszichopata sorozatgyilkos álmai? A sejt sztorija különleges ötleten alapul, és igazi látványorgiára adott lehetőséget az egyedi fantáziájú rendezőnek, Tarsem Singhnek a főszereplő Jennifer Lopez közreműködésével. Az általa játszotta tudósnőnek egy kómában fekvő sorozatgyilkos elméjébe kell belépnie a történetben egy új álomtechnológia segítségével, és ott nem mindennapi dolgokat talál.

Eredet (2010)

Az álmokban más szabályok érvényesek, mint az életben, és ez kiváló lehetőséget biztosít azok számára, akik amúgy is szeretik áthágni a szabályokat – már ha lehetővé válik számukra a mások álmaiba való beférkőzés. Christopher Nolan szuperlátványos és szupercsavaros filmjében ez a technika már elérhető, és ki is használják azok a profi tolvajok, akik álmokból lopják el a kincset érő információkat. De mi van, ha már őket is úgy álmodja valaki?

Testről és lélekről (2017)

Te mit tennél, ha kiderülne, hogy valakivel közös az éjszakai álmod? Ebben az érzékeny, lírai, nem mellesleg berlini Arany Medve-díjas és az Oscar-jelölt szerelmi történetben két vágóhídi munkatárs kénytelen szembesülni ezzel. Enyedi Ildikó filmjének két főhőse álmukban szarvasokként találkoznak éjjelente, a két hátrányos helyzetű figura pedig fokozatosan, apró lépésekkel kerül aztán közel egymáshoz ebben a kívül-belül rendkívül szép filmben.

Utolsó éjszaka a Sohóban (2021)

Egy fiatal lány Londonba költözik divattervezést tanulni, az új albérletében éjjelente azonban különös, folytatásos álom részese lesz: újraéli egy másik lány sorsát, aki évtizedekkel korábban, az általa bálványozott hatvanas években került ugyanígy a nagyvárosba. A zsánermester Edgar Wright rendezése a pszichothriller műfajával játszik el egy (sőt kettő) különös női történeten keresztül.

Álmaid hőse (2023)

Január közepén kerül a hazai mozikba Nicolas Cage új filmje, amiben az excentrikus hollywoodi filmcsillag talán a karrierje leghétköznapibb karakterét alakítja. Legalábbis eleinte, hiszen az átlagos életű, középkorú, kopasz egyetemi tanár egyszer csak megmagyarázhatatlan módon elkezd felbukkanni egyre több ember álmaiban. Ez eleinte népszerűvé teszi, de mi van a rémálmokkal?