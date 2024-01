Amíg szól a zene, muszáj fölkelni és táncolni. /Charles Chuck Prince/ ...ennek bizonyítéka, hogy nem a zene stílusa, hanem a tánc szeretete számít! Hallgatóink, Szabó Tibor és Papp Zsuzsanna az Educatio Kiállítás zárónapján perdültek táncra Timmy Trumpet - FREAKS című számára" - szól a rövid magyarázat a videóhoz, melyet rengetegen kommenteltek, csak úgy záporoznak még most is a dícsérő szavak. Persze, akadnak fanyalgók is, akik szerint nem kellene a néptáncot modern nezével keverni, ám a legtöbben - ahogy mi is - imádják a produkciót. Akadt olyan hozzászóló is, aki posztjában tegelte az előadó, Timmy Trumpet oldalát, hátha ő is látja a táncot.

A videót hanggal érdemes elindítani!