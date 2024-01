Igazi hollywoodi családban nőtt fel

Az édesanyja énekesnőből lett tévés író, az édesapja film- és televíziós rendezőként is dolgozott. Az öt gyerekük közül nem csak Katey lett színésznő, de a fivére Joey és az ikerpár húgai, Jean és Liz is. De az ötödik testvér is maradt a szórakoztatóiparnál: David Sagal a filmstúdió Warner Brothers egyik vezetője lett.

Kelet-Európához is kötik a gyökerei

Apai ágon a mai Ukrajna területéről kivándorolt zsidók az ősei. A színésznő magát „kulturálisan zsidónak" vallja, de sosem gyakorolta a vallását. Anyai oldalról angol, német és skót felmenőkkel rendelkezik, akik közül néhányan az amerikai amish közösségben is éltek.

A rocksztár pasija mellett indult be a karrierje

Énekesnőként próbált először karriert építeni, de a saját alapítású zenekara nem bizonyult annyira sikeresnek. A KISS együttes énekese, Gene Simmons barátnőjeként háttérvokálozott a pasija koncertjein, majd ezt egyre több híres zenész mellett tette meg. Bob Dylan, Olivia Newton-John, Tanya Tucker és Bette Midler mellett is szerepelt a színpadon, így szúrta ki őt egy színészügynök.

Múzeumba került a melltartója

Néhány kisebb tévés szerep után az Egy rém rendes család hozta meg az áttörést a színész pályájában. A nagyszájú háziasszony Peg Bundy karaktere az ő ötlete nyomán viselt vörös parókát és a hatvanas évekre emlékeztető ruhákat. A 11 évadon át futó széria olyan kultikussá vált, hogy Sagal egyik Peg Bundy-féle melltartóját később elhelyezték a Frederick's of Hollywood Lingerie múzeumban. Az 1993-as Los Angeles-i zavargások idején ellopták onnan, de később a rajongó tolvajok visszavitték.

Tévés álom lett a tragédiájából

Az Egy rém rendes család készítésének idején tudta meg, hogy gyereket vár, és a sorozat alkotói bele is írták a terhességét a sztoriba. Azonban a terhesség hetedik hónapjában a komplikációk léptek fel, és elvesztette a kisbabáját. Ekkor még nem sokat forgattak le a terhesség témájával foglalkozó szekvenciákból, ezeket utólag álomjelenetként keretezték a sorozatban.

A negyedik férje oldalán találta meg a boldogságot

23 éves volt, amikor először házasságra adta a fejét a zenész Freddie Beckmeyer oldalán, a frigy négy évig tartott. A nyolcvanas évek végén Fred Lombardo három évig volt a férje, a kilencvenes években Jack White hét éven át. 2004 óta a forgatókönyvíró-rendező-producer Kurt Sutter a férje, akivel nem csak a magánéletben, de a munkában is megértik egymást: Sutter alkotta meg a Kemény motorosok című sorozatot, amiben Sagal egy bűnbandát összefogó matriarchaként Golden Globe-díjat érő alakítást nyújtott.

52 évesen hozott világra gyereket

Az említett szomorú esetet az Egy rém rendes család készítése idején szerencsére hamar követte két, boldog végkifejlettel járó terhesség. Ezeknek a nyoma nem látszik a sorozatban, a már látványos időszakokban mindig elrejtették Peg Bundy hasát valami mögé az alkotók, vagy „elutaztatták" a karakterét „néhány hétre". Ekkoriban Jack White volt a színésznő férje, de nem csak vele vállalt gyereket: a mostani kapcsolatából is született egy, akinek világra jötte idején Sagal már az 52. életévét is betöltötte.

Nem hagyott fel a zenei karrierrel sem

A színészi sikerek mellett mindig foglalkozott énekléssel és dalszerzéssel is, ő hallható például a Csőre töltve című 1990-es vígjáték főcímdalában, Well.. címmel 1994-ben kiadta az első szólóalbumát, Room címmel pedig a másodikat is 2004-ben. De gyakran működik közre a sorozatainak zenéjében is, legutóbb például a Mayans M.C. esetében.

Visszatér a karrierje egyik leghíresebb szerepéhez

Legutóbb a The Conners című sorozatban láthatták őt a tévénézők közreműködni, de hamarosan újra visszatér a karrierje egyik leghíresebb szerepéhez. Ez pedig nem Peg Bundy, és még csak nem is Gemma Teller a Kemény motorosokból, hanem az egyszemű űrlénycsaj Leela a Futurama című animációs szériában, akinek a kezdetek óta ő adja a hangját. A Futurama többszöri szünetek és csatornaváltások után idén nyáron tért vissza, és rögtön két újabb évadot is megrendeltek belőle.