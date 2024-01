1

A Szegény párák egy regény, Alasdair Gray Poor Things - Episodes from the Early Life of Archibald McCandless M.D., Scottish Public Health Officer című könyve nyomán készült. A rendező Yorgos Lanthimos már 2009 óta készült a megfilmesítésre, ekkor vette fel a kapcsolatot a szerzővel is.

Az idős skót író még áldását adta Lanthimosnak a filmadaptáció terveire, de a kész művet már sajnos nem láthatta, mivel 2019 végén elhunyt.

A film története Bella Baxter fantasztikus fejlődését meséli el egy sosemvolt viktoriánus korban. A fiatal nőt a zseniális elméjű és szokatlan módszereket alkalmazó tudós, Dr. Godwin Baxter hozza vissza az életbe. Felnőtt testben létező újszülött elmeként Bella vágyik a tudásra és szomjazza a világ dolgait, így elszökik Duncan Wedderburnnel, a dörzsölt és züllött ügyvéddel, s ketten együtt kontinenseken átívelő, szélsebes kalandra indulnak. Korának előítéleteitől szabadon, Bella roppant iramban fejlődik, hogy szándékának eleget téve kiálljon az egyenlőség és szabadság mellett.

A görög rendező, Yorgos Lanthimos a következő filmeket nevezte meg fő ihletforrásként a Szegény párák készítése során: A nap szépe (1967), Az ifjú Frenkenstein (1974), És a hajó megy (1982), Drakula (1992).

A Szegény párák költségvetése 35 millió dollárra, azaz mintegy 12 milliárd forintra rúgott.

A film forgatása teljes egészében Magyarországon zajlott. Mindent filmstúdió műtermeiben vettek fel, óriási épített-festett díszletek között, legyen szó akár londoni házról, párizsi utcáról, vagy tengerjáró hajó fedélzetéről.

Emma Stone haja egy véletlennek köszönhetően lett fekete a filmben. Az eredeti elképzelés sötétbarna lett volna, de a fodrásza véletlenül összekeverte a színeket, amikor befestette az eredetileg szőke Stone haját. A film alkotóinak azonban annyira megtetszett a kissé természetellenesnek, épp ezért a történet szürreális világába illőnek tűnő fekete, hogy megmaradtak annál.

A filmben számos szexjelenet is szerepel, és a rendező fontosnak tartotta, hogy ezeket mindenféle prűd félrenézés nélkül mutassa meg. Ehhez partnerre talált Emma Stone-ban, aki igent mondott minden javaslatára azzal a felkiáltással, hogy „Persze, hiszen Belláról van szó!".

Az erotika nem csak a szexjelenetekben érhető tetten, hanem a díszletekben és jelmezekben is. A figyelmesebbek kiszúrhatnak például a háttérben pénisz alakú ablaknyílásokat, vagy vaginára emlékeztető ruhamintákat is.

A fiatal orvost játszó Ramy Youssef egy temetkezési vállalkozónál igazi holttesteken is gyakorolta azt, hogy milyen technikával dolgoztak az 1800-as évek műtétei során.

A főhősnőt életre keltő tudóst alakító Willem Dafoe minden forgatási napot hajnali három órakor kezdett, mivel az arcára kerülő maszkot négy órán át tartott feltenni, és két órán át levenni.

A Bellát elcsábító amorózó ügyvédet az a Mark Ruffalo játssza, akit eddig nem igazán ilyesfajta szerepekben láthattunk. A színész sokáig gondolkodott is, hogy elvállalja-e a filmet, de végül úgy gondolta, 55 évesen valószínűleg most van utoljára esélye ilyen kalandra, és különben is kissé unja már az eddigi Mark Ruffalo-imidzset.

Épp emiatt Mark Ruffalo a forgatáson sokat bizonytalankodott azzal kapcsolatban, hogy jó-e az, amit csinál, és többször viccelődött azzal, hogy ki fogják rúgni a filmből. Willem Dafoe kieszelt egy átverést ezzel a kapcsolatban: a szintén budapesti stúdióban forgató Oscar Isaac-et beszervezte egy találkozóra, ahol komoly arccal sajnálkozva elmondták Ruffalónak, hogy Isaac lesz az utódja a filmben.

A film díszbemutatója 2023-as velencei fesztiválon zajlott, óriási sikerrel. Az amerikai mozik 2023. december 8-tól vetítik, a magyar filmvásznakra január 25-én érkezik meg.

A Szegény párák számos egyéb elismerés mellett a velencei filmfesztiválon elnyerte a legjobb filmnek járó Arany Oroszlánt, a Golden Globe-gálán hét kategóriában volt érdekelt, amelyek közül kettőben (Legjobb vígjáték/musical, Legjobb női főszereplő) diadalmaskodott is. Ennek megfelelően az idei Oscar-gála egyik fő esélyeseként is emlegetik.